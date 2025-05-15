54 kurum ve kuruluştan 140 konuğun yer aldığı etkinlikte; Romanya Büyükelçisi Sn. Özgür Kıvanç Altan, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Kargo) Sn. Ali Türk ve Turkish Cargo yöneticilerinin konuşmalarıyla güçlü iş birliklerine vurgu yapıldı.

Lima Logistics Kurucu Ortaklarından Vedat Çelik ve Sinan Türel, ödülünü Turkish Cargo Viyana Kargo Operasyon Müdürü Sn. Özgür Astan’dan aldı. Çelik, “Lima olarak ana taşıma modlarımızdan biri hava yolu taşımacılığı. Turkish Cargo ile yürüttüğümüz operasyonlar; güçlü koordinasyon, karşılıklı güven ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde başarıyla gerçekleşiyor. Bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türel ise: “Lima Logistics olarak, uluslararası alanda gördüğümüz bu takdir bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Hava kargo operasyonlarımızı daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.