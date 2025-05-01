30 Nisan 2025 tarihinde bölgeye giden LİKİTDER Yönetim Kurulu Üyeleri, köyde yaşayan 170 çocuğa özel olarak hazırlanan bayram hediyelerini kendi elleriyle teslim etti. Minik kalplere dokunan bu anlamlı ziyaret, çocukların yüzlerinde unutulmaz tebessümler bıraktı.

LİKİTDER’den yapılan açıklamada, “Hayal Taşıyan Tırlar projesi ile çocukların hayallerine ulaşmasına küçük de olsa bir katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı yolculukta yanımızda olan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ederiz” denildi.

Projenin gerçekleştirilmesinde önemli destek sağlayan Kovancılar Belediye Başkanı Sayın Vahap Gök ve belediye çalışanlarına da özel teşekkür iletildi.

LİKİTDER, sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, çocukların hayallerine ulaşmasını desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.