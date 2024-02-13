Likit ve dökme ürünleri tanker / tank konteyner ile taşıyarak lojistik hizmet üreten 25 kurucu üye firmanın liderliğinde 27 Ekim 2023 tarihinde kurulan LİKİTDER, İstanbul’da basına tanıtıldı.

LİKİTDER, İhracat yoluyla ülkemiz ekonomisine en çok katkı sağlayan ikinci sektör olan kimya endüstrisine uluslararası seviyede lojistik hizmet sunan üye şirketler arasında sektörel konularda görüş alışverişinde bulunmak, iş süreçlerini geliştirmek, araştırma çalışmaları düzenlemek ve uluslararası sektörel iş birliklerini güçlendirmek misyonuyla kuruldu.

Likit taşıma sektörünü ekipman, personel ve standartlar açısından uluslararası seviyeye taşımak; sektörün diğer dernekler ve kamu ile iletişim ve eş güdümünü sağlamak; sektöre standart, doküman, eğitim ve yazılı literatür oluşturmak; sürdürülebilirlik, çevre koruma ve ekolojik dengenin devamlılığı konulu çalışmalarda bulunmak vizyonu ile hareket eden LİKİTDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tetik, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında sektörün sorunlarını tartışmak, çıkacak mevzuatlara katkıda bulunmak, eğitimler düzenlemek ve standartlar oluşturmak amacı ile yola çıktıklarını dile getirdi.

Yusuf Tetik, yaptığı konuşmada “Ülkemizde, lojistik sektörümüz ile ilgili birçok güzide derneğimiz var ve onların varlığı sektörümüze çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Hiçbir derneğin rakibi veya alternatifi olmadığımız gibi, hepsi ile de iş birliği içerisinde olacağımızı öncelikle belirtmek isterim. Dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta ise, LİKİTDER’ in diğer derneklerden farklı olarak ürün grubu ve taşıma türüne göre kurulmuş ve üyeleri bu profildeki firmalardan oluşmuş bir dernek olmasıdır. Hiç şüphesiz ki STK’lar ve dernekler belirli bir gaye ve işlevleri yerine getirmek için kurulurlar ve topluma yararlı bir hizmet geliştirir, sosyal fayda üretir ve önemli bir boşluğu doldururlar. Lojistik sektörünün içinde özel bir yere sahip olan likit ve dökme ürün taşımacıları olarak bizler, sektörde daha çok teknik bilgi birikim ve deneyim gerektiren bir iş yapıyoruz. İşte bu noktada, LİKİTDER’ in amacı iş kolumuzun sorunlarını tartışmak, çıkacak mevzuatlara katkıda bulunmak, eğitimler düzenlemek ve standartlar oluşturmaktır. Ayrıca, sektör paydaşlarını ve üyelerini yurt içi ve yurt dışında pek çok platformda temsil etmektir. Gelecekte uluslararası organizasyonlar ile iş birliği içinde olup, likit ve dökme ürün taşımacılığı konusunda, ülkemizin ve üyelerimizin dünya standartları ile eş düzey bir seviyeye gelmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak temel amacımız olacaktır.” dedi.

LİKİTDER’e, dökme likit taşıma ekipman sahibi, tank konteyner işletmecisi ve acentesi niteliğindeki tüzel kişiler üye olabilir. Derneğin Maltepe ETS PLAZA adresindeki Genel Merkezin’de tüzükte ifade edilen bu amaçla kurulmuş şirketlerin üyelik başvuruları kabul edilmektedir.