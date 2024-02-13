Ortamın sıcaklığına göre terleyen, parmaklarını oynatarak saz çalan, jest, mimik ve hareketleriyle türküler söyleyen robotu gören öğrenciler şaşkınlıkla izledi.



Önceki yıllarda Kemençe Robotu, Neşet Ertaş robotu gibi robotlar yapan farklı şehirlerde birçok müze çalışması ile eserleri bulunan Dünyaca ünlü Türk Bilim İnsanı, Robot Teknolojileri Uzmanı ve Heykeltıraş Adil Çelik şimdi de Aşık Veysel'in robotunu yaptı. Elinde sazıyla birlikte türkü söyleyen robot gerçekçiliğiyle dikkat çekiyor.



Öğrenciler hayran kaldı

Samsun'un Atakum ilçesindeki Büyükşehir Sanat Merkezi'nde konser veren Aşık Veysel robotuna öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Adil Çelik, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yapılmış bir çalışma aynı zamanda da Veysel’in 50. ölüm yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanlığımızın geçtiğimiz yılı Aşık Veysel yılı ilan etmesi sebebiyle kendi müzem için tasarladığım bir çalışmayı daha öne alarak ülkemizin vizyonuna uygun , Veysel’in dünyada daha iyi tanınması, çocukların, gençlerin bu tür değerlerimizi daha iyi algılaması açısında bu tür bir çalışma yaptım. Daha öncede bu tür çalışmalar yapıyordum. Aşık Veysel özel bir sanatçı. Ülkemiz içinde çok önemli bir değer. Bunu olabildiğince mevcut imkanlarla, mevcut şartlarla yapmaya çalıştık. Çalışmamızda 5 türkü okuyor. Tüm kas özelliklerine sahip. Yapay zeka ile belirli bölümler var. Onları henüz içerisinde uygulamadık. Ortamın sıcaklığına göre terleme yapabiliyor. Normal insan şeklinde karakteri ne ise hepsini yansıtıyor. Edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda yapıldı. Olabildiğince Veysel yansıtmaya çalıştık. Parmaklarda çok daha fazla aktivite olabilir. Japonya ve Amerika’da gördüğünüz robotlara görsel olarak baktığınızda şov amaçlıdır. Bizim robotun içerisinde kullandığımız materyaller biraz daha kalıcı" dedi.

Konser bitiminde öğrenciler Aşık Veysel'in robotu ile fotoğraflar çektirdi.