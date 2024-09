Ankara 3. İdare Mahkemesi, hatalı olduğu için soruyu iptal etti. Mahkeme, bilirkişi heyetinin raporundan hareketle sorunun 8. sınıf seviyesine uygun olmadığına ve bu seviyede öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceğine karar verdi.

1 milyon öğrencinin puanı ve okullarının değişip değişmeyeceği merak konusuydu. Durum açıklığa kavuştu...

2024 LGS’de 1 Soru İptal Puanlar Değişti: Öğrenciler ve Veliler Ne Yapmalı?

Yerleştirme Süreci ve Yeni Puan Hesaplaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nınn konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklama şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav takvimine ilişkin olarak Bakanlığımız, sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde, sınav sorularına itirazların ise 2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştur.

Aynı takvimde İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" başlığı 20/B maddesinin; (a) Dava açma süresi on gündür.

(c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

(e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

bentlerinde yer alan hükümler dikkate alınarak yerleştirme sonuçlarının, davaların yasal hüküm doğrultusunda neticelenmesi beklenen tarihten sonra 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2 Haziran 2024 tarihinde sınavlar Türkiye genelinde sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmiş ve sınav sürecine ilişkin işlemler daha önceden belirlenmiş takvim doğrultusunda yürütülmüştür.

2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında sınav sorularına ilişkin Bakanlığımıza ulaşan itirazlar titizlikle incelenmiş; akademisyen, öğretmen ve ölçme değerlendirme uzmanlarının raporları doğrultusunda itirazlara gerekli cevaplar verilerek iş ve işlemler yapılmıştır. Takip eden süreçte de veliler / vasilerce Türkçe dersi A kitapçığı 1. soru, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13 ve 15. soru ile matematik dersi A kitapçığı 20. soruya ilişkin "iptal istemiyle dava açılmıştır.

Bu esnada Bakanlığımız, yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi ve öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürütmüştür. 22 Temmuz 2024 tarihinde yerleştirmeler, 22-26 Temmuz ile 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri yürütülerek, yerleştirme süreci tamamlanmış ve 9 Eylül 2024 tarihinde eğitim öğretim yılı başlamıştır.

Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararları nihai olarak 11 Eylül 2024 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda "Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. (F.8.5.1). Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur." ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, "Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir." tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir.

Bu karar sonucunda sınav kılavuzunda yer alan "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korunmuştur. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabileceklerdir. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği