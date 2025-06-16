“LastikPark ve Otomobil Adamlar ile Güvenli Sürüş İpuçları” adlı yeni video serisi, güvenli sürüş için hayati öneme sahip bilgileri, trafiğe kapalı alanda yapılan testlerle izleyicilerle buluşturuyor. Serinin moderatörlüğünü ise otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı ve Otomobil Adamlar olarak bilinen sosyal medya içerik üreticisi Turgut Yüksekdağ ve otomotiv gazeteciliğinin duayen ismi Halit Bolkan üstleniyor.



Serinin ilk bölümünde, farklı lastik basınçlarının fren mesafesi üzerindeki etkisi, TOSFED Körfez Pisti’nde yapılan testlerle net bir biçimde ortaya kondu. Elde edilen sonuçlar, yanlış lastik basıncının fren mesafesini ciddi şekilde uzattığını ve bunun da kaza riskini önemli ölçüde artırdığını verilere dayalı olarak doğruladı. Sadece bir dakikalık lastik basıncı kontrolüyle sürüş konforunun yanı sıra, can ve mal güvenliğine de büyük katkı sağlanabileceği bir kez daha vurgulanan seride, sürücülere doğru lastik basıncı alışkanlığı kazandırmak ve yol güvenliği konusunda farkındalık yaratmak hedefleniyor.

Serinin ilerleyen yeni bölümlerinde ise doğru lastik seçimi, mevsime göre lastik tercihi, sürüş alışkanlıklarına uygun lastik seçimi gibi, sürüş güvenliğini etkileyen ve merak edilen konulara uygulamalı olarak yanıt verilecek.