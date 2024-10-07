Kuzu Grup, 2015 yılında ilk kez 151’inci olarak yer bulduğu dünyaca ünlü Engineering News Record (ENR) dergisinin ‘Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi’ listesine bu yıl 9 sene öncesine göre 36 basamak yükselerek 115’inci sıradan girdi. Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünü tüm dünyada başarıyla temsil eden 43 Türk müteahhitlik ve 7 Türk teknik müşavirlik firması Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar. Dünya standartlarında iş yapma kabiliyetleri ile dünyada 137 ülkede Türkiye’yi temsil eden Türk müteahhitlerden biri olan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu’nun ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, 2015 yılından itibaren dünyanın en büyük müteahhitleri arasında yer alma başarısını gösterdiklerini belirterek, “Teknolojimizi ve kabiliyetimizi en üst noktada tutma düsturumuz ve tecrübemiz bize enleri, ilkleri ve yeni rekorları getirdi” dedi.

HER YIL DÜNYA SIRALAMAMIZI YÜKSELTTİK

2015 yılında 151’inci sırada girdikleri ENR dergisinin ‘Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi’ listesinde 9 yılda 36 basamak yükseliş sağladıklarını belirten Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, “Başarımızı bütün çalışanlarımız ve paydaşlarımızla kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. 18 Eylül tarihinde Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülü Törenine katılım sağladık. Törende, uluslararası başarımıza binaen takdirlerini ve ödüllerini aldığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’yi muasır medeniyetlerin üstüne çıkarma yolunda dünyayı yeniden inşa etmeye devam edeceğimizi umut ve gururla ifade ediyorum” dedi

KUZU GRUP’UN EN BÜYÜK HEDEFİ

Kuzu Grup olarak 81 yıldır sürdürdükleri başarılarla dolu yolculuklarına 1943 yılında başladıklarını dile getiren Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, “Günümüzde inşaat, geri dönüşüm, turizm, sağlık ve tekstil sektörlerinde yatırımcı, işletmeci ve müteahhit kimliğimizle 5 ülkede 6.000’den fazla çalışanımızla ülkemiz adına katkı üretiyor, güçlü köklerimizden aldığımız sağlam değerlerimiz ile emin adımlarla geleceğe ilerliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin yeni yüzyıl hedeflerine katkı sunma azmiyle çalışıp geçmişten gelen köklü değerleriyle gelecekteki başarı hikâyelerini yazmaya devam edeceklerini belirten Özen Kuzu, en büyük hedeflerinin bu topraklardaki erdemin, çalışma şevkinin, öğrenme azminin, iş ahlâkının ve merhametinin dünyadaki temsilcisi olabilmek olduğunu vurguladı.

EN’LERİ, İLKLERİ VE REKORLARI YAKALADIK

Kuzu Grubun lokomotifi ve en büyük sektörü olan inşaat sektöründe, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam üstyapı ve altyapı projeleri olarak 16 milyon m2 proje alanını inşa ettiklerini hatırlatan Özen Kuzu, “Türkiye’nin lider müteahhitlik şirketleri arasında yer alırken elde ettiğimiz kazanımlarımız bize, 2015 yılından itibaren dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri arasında yer alma başarısını getirdi. Her zaman teknolojimizi ve kabiliyetimizi en üst noktada tutma düsturumuz ve tecrübemiz bize enleri, ilkleri ve yeni rekorları getirdi. Yer aldığımız bütün sektörlerde inovatif fikirler ışığında, kaliteli işler üretmeyi, ekolojiyi koruyup destekleyerek altyapı, üstyapı ve çevre projelerimizde geliştirdiğimiz teknolojileri üretimimize entegre eden bir davranışsal bilinç sunuyoruz” dedi.

SAĞLIK OCAKLARI, FABRİKA VE YOL YAPIMI

81 yıllık Kuzu Grup inşaat sektörüyle başlayıp 5 ayrı sektörde iş hayatındaki serüvenini sürdürdü. 1950’lerde Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da köy sağlık ocakları inşaatları ve 1960’lı yıllarda Bitlis Sigara Fabrikası, Batman Havaalanı, Silvan-Malabadi Yolu, Baykan-Ziyaret Yolu yapımı ile devam eden grup, 1980’li yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu karakol binaları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tekel tütün depo binalarının inşaatlarını tamamladı. 21. yüzyıl ile birlikte sanayi siteleri, deprem konutları, sulama altyapıları, spor kompleksleri inşaatlarının yapılmasında rol alan grup, 2003 yılında İSKİ atık su arıtma tesislerinin tamamının işletmesini üstlendi ve bu arada geri dönüşüm sektörüne de adım attı. İlk prestijli konut projesi Divan Konutları ve Divan AVM inşaatına Ankara’da 2006 yılında başlayan Kuzu Grup, ardından İstanbul Bahçeşehir’de Spradon markası altında 6 konut projesi inşa etti.

DÜNYACA ÜNLÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Orta Doğu’nun en yüksek kapasiteli (520 bin m3 /gün) atık su arıtma tesisi Batı Tahran Atıksu Arıtma Tesisi, Türkiye’nin ilk tam geri kazanımlı atıksu arıtma tesisi ve ilk kojenerasyonlu arıtma çamuru kurutma tesisi olan Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Türkiye’nin ilk yerli mühendislik tasarımı ve inşaatı olan ve atıksu arıtma çamurundan biyogaz üreten Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve dünyada dört ayda tamamlanmasıyla yine bir ilk olan Düzce Atıksu Arıtma Tesisi yapımı Kuzu Grup tarafından yapıldı. Kuzu Grup’un 2010 yılında 20.000 konutluk Mesken Meher Parand Projesi dünyada tek kontratla imzalanan en büyük konut projesi olurken Dünya Bankası tarafından finansmanı yapılan, ASAT Hurma İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de grubun projeleri arasına girdi. BUSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri işletme ve bakım hizmetlerinin alınması, Van depremi konutlarının yapılmasıyla birlikte devam eden süreçte Cezayir’de 67.500 konutluk uydu kentleri alt yapısıyla inşası, Siirt ve Mardin’de hastane inşaatlarını üstlenilmesi Kuzu Grup’un taahhüt işlerinden oldu.

2015’TE İLK KEZ ENR LİSTESİNE 151. OLARAK GİRDİ

2014 yılında Forbes Türkiye dergisinin iki yıl üst üste İstanbul’un Getiri Potansiyeli En Yüksek Konut Projesi ilan ettiği SeaPearl Ataköy’ün inşaat çalışmalarına başlana başlayan Kuzu Grup, LEED GOLD sertifikalı Ankara’nın en prestijli ve ilk yeşil binası Kuzu Effect ve Sign Of The City Awards’ta “En İyi Çok Katlı Konut-Tamamlanmış Proje ödülüne sahip Kumru Ankara projelerine de start verdi. Grup 2015 yılında ENR dergisinin “Dünyanın En Büyük250 Müteahhidi” listesine 151. sıradan girdi. Grup, 2016 yılında ülkesinin en büyük atıksu arıtma tesisi olan 125 milyon euro yatırım bedeline sahip, İslam Kalkınma Bankası kredili Batı Tahran Atıksu Arıtma Tesisi ihalesini kazanıldı. Kuzu Grup, yurt içi ve yurt dışı atık su ve içme suyu artıma tesisi inşaatları ve işletme projeleri gerçekleştirirken 5 milyon m3 günlük arıtılan su miktarı ile dünya ekosistemine katkıda bulundu.

KUZU GRUP’UN ANA GÜNDEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Kuzu Grup, ana gündemini sürdürülebilirlik olarak öne çıkıyor. Çevre dostu malzemeler ve en son teknolojileri inşaat ortamına entegre ederek geri dönüşüm ve tasarruf sağlayan projeleriyle çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluğu üst seviyeye çıkaran yeni bir altyapı oluşturma hedefiyle çalışıyor. Enerji tasarruflu tasarımlar, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve atık azaltma stratejilerini kapsayan bütüncül bir inşaat yaklaşımını uygulanması ise ekolojik açıdan daha sürdürülebilir ve dayanıklı yapılar inşa etmeyi Kuzu Grup için mümkün kılıyor. Kuzu Grup, Türkiye Yüzyılı anlayışı doğrultusunda büyümeye devam ederek Türkiye’nin 2053 vizyonuna ulaşması için Türkiye ve dünya yararına faaliyette bulunmayı hedefliyor. Yurt içi ve yurt dışında yeni projelerini sürdüren Kuzu Grup, her sene sürdürdüğü uluslararası başarısını daha da ileri seviyelere taşımak istiyor.

GRUP TURİZM, TEKSTİL VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

2022 yılında inşaatı tamamlanıp faaliyete aldınan JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea, 204 otel odası ve 62 uzun dönem konaklama yapılabilecek rezidans dairesi ile Kuzu Grup, turizm sektörüne işletmeci olarak adım attı. Grup aynı yıl içinde İstanbul Okmeydanı ve Fikirtepe kentsel dönüşüm projelerini de üstlenildi ve Kocaeli Dilovası Sanayi Merkez projesinin inşaatına başladı. 2022 yılında Panço Giyim’in Kuzu Grup şirketleri arasına katılması ve tekstil sektörüne güçlü bir giriş yapan Kuzu Grup, Cumhuriyet’in 100. yılında tasarımı, inşaatı ve işletmesi kendisine ait olan 218 oda ve toplam 31 poliklinik ve emsallerine göre yüzde 40 verimli enerji tüketimiyle hem çevreyi hem de hayatı iyileştiren sağlık kompleksi Medicana Ataköy hastanesini hizmete açtı. Böylece grup sağlık sektöründe yerini aldı. Aynı yıl gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma vizyonuyla Kuzu GYO halka arzı gerçekleştirildi ve Kuzu Grup, turizm sektöründe bu sefer de yatırımcı olarak yerini aldı. Grup 6 Şubat depremleri sonrasında Asrın Dayanışması çerçevesinde Hatay, Adıyaman ve Malatya’da deprem konutları inşaatlarına başladı.