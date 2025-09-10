Adana Kuyumcular Odası, kent genelindeki tüm kuyumcularda yalnızca 2025 tarihli darphane gram, çeyrek, yarım ve tam altınların satılması yönünde karar aldı.

Kararın ardından kuyumcu dükkânlarına, “Bu iş yerinde sadece yeni tarihli darphane sarrafiye ürünleri satılmaktadır” yazılı uyarı dövizleri asıldı. Artık vatandaşların getirdiği eski tarihli altınlar, analiz edilip satın alındıktan sonra kesilerek eritmeye gönderilecek. Böylece hem esnaf hem de vatandaş sahte veya düşük ayarlı altın riskinden korunmuş olacak.

Rekor Fiyatlar Sahtecileri Harekete Geçirdi

Küresel altın fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok kentinde merdiven altı üretim yapan sahtecilerin piyasaya ayarı düşük altın sürdüğü tespit edildi. Adana’da geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 milyon TL’den fazla değere sahip 1.350 sahte altın ele geçirilmişti.

“Piyasayı Eski ve Sahte Ürünlerden Temizleyeceğiz”

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, alınan kararın piyasayı rahatlatacağını belirterek,

“Vatandaşların en çok tercih ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam altınlarda sahte ve düşük ayarlı ürünlere rastlıyorduk. Bunları ayırt etmek zorlaşıyordu. Hem piyasayı eski ürünlerden temizlemek hem de vatandaşlarımızı korumak için bu uygulamayı başlattık” dedi.

Başman, vatandaşlara eski tarihli altın almamaları çağrısında bulunarak, ellerindeki eski altınları değer kaybı olmadan bozdurabileceklerini söyledi. Ayrıca konuyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduklarını ve sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.

Esnaf ve Vatandaş Memnun

Adanalı kuyumcular, kararın hem kendilerini hem de müşterileri koruyacağını vurguladı. Kuyumcu Latif Mengi, “Bu uygulama ile artık mağduriyetler ortadan kalkacak. Adana’nın kuyumculuk itibarı yeniden kazanılacak” dedi.

Altın almak için kuyumcuya gelen vatandaşlardan Nur Er ise, “Zaten bildiğim kuyumculardan alışveriş yapıyordum. Bu uygulama sayesinde artık daha da güvenle alışveriş yapacağız” diye konuştu.