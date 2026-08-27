Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kur'a çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 PGL takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katıldı. 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda Osmanelispor'un rakibi Nesine 3. Lig ekiplerinden Eskişehir Anadolu S.F. oldu. Müsabaka 16 Eylül çarşamba günü Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanacak.

Kur'aya katılan ve bir değerlendirme yapan Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, sonucun Bilecik'e ilçelerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.