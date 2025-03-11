Müşterilerden Büyük Destek

Baklava ve dondurma üretimi yapan firmanın aldığı bu karar, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldı. Firma yetkilisi Mehmet Gülen, "Müşterilerimiz sadece aldıkları ürünün parasını ödüyor, kutunun ağırlığına para vermiyor. Bu uygulamayı müşterilerimizin talepleri doğrultusunda başlattık ve oldukça memnuniyet verici geri dönüşler aldık" dedi.

Bir kilogramlık baklava kutusunun ortalama 100 gram ağırlığında olduğunu belirten Gülen, "Daha önce müşterilerimiz, bin TL’lik bir kilogram baklava aldıklarında kutuya da 100 TL ödüyorlardı. Artık bu ek maliyet ortadan kalktı. Amacımız, müşterilerimize daha adil bir alışveriş imkanı sunmak" ifadelerini kullandı.

Esnaftan ve Vatandaşlardan Takdir

Hatay’da esnaflık yapan Aydın Gezer, firmanın başlattığı uygulamanın büyük bir yanlışı düzelttiğini belirterek, "Baklava fiyatları yüksek olduğunda, kutu darasının alınmaması büyük bir maliyet oluşturuyordu. Bu uygulama, müşteriler için büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer firmaların da bu örnek adımı takip etmesini temenni ediyorum" dedi.

Firma yetkilileri, bu uygulamanın yaygınlaşmasını ve sektörde etik ticaret anlayışının güçlenmesini umut ediyor. Müşterilerin de desteğiyle, kutu darasının alınması uygulamasının kısa sürede daha geniş bir alanda benimsenmesi bekleniyor.