Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan Emet ve Hisarcık bölgelerini odağına alan toplantıda, borun "milli bir mesele" olduğu vurgulandı.

TENMAK Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kritik zirveye; Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, TENMAK Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, akademisyenler ve bölge temsilcileri katıldı.

Toplantıda, borun geleneksel kullanım alanları olan temizlik, tarım ve cam endüstrisinin ötesine geçilmesi gerektiği belirtildi. Borun; enerji, savunma, imalat, uzay ve havacılık alanlarında "yüksek katma değerli ileri malzeme" olarak kullanılmasına yönelik üretim istatistikleri ve bilimsel projeler masaya yatırıldı. Ayrıca bor üretim süreçlerindeki atıkların ekonomiye kazandırılması ve laboratuvar altyapılarının ortak kullanımı konularında mutabakata varıldı.

Süreci yakından takip eden Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, yaklaşık dört ay önce DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile başlatılan çalışmaların meyvesini verdiğini ifade etti. Demir, "Aralık ayında Tavşanlı'da yaptığımız toplantıdaki tespitleri bugün TENMAK yetkilileriyle değerlendirdik. Bu alandaki desteğimiz sürecek. DPÜ Rektörümüze ve akademisyenlerimize katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük bor rezervinin Emet ilçesinde bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bor; roket yakıtından süper iletkenlere, zırh teknolojilerinden nükleer alana kadar hayati bir öneme sahip. Üniversitemizde borun endüstriyel ürüne dönüştürülmesi noktasında yapılan her çalışma bizim için milli bir meseledir. Bu alandaki bilimsel araştırmaları sonuna kadar destekleyeceğiz."

TENMAK Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, DPÜ ve Tavşanlı TSO ile yapılacak ortak çalışmaları kurum hedefleri açısından çok değerli bulduklarını belirtti. Toplantı sonunda, iş birliğinin sürdürülebilirliği için TENMAK heyetinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne davet edilmesi ve sürecin çevrim içi toplantılarla hızlandırılması kararlaştırıldı.