1. Japonya erken seçime gidiyor

Japonya’da pazar günü yapılacak erken seçimler, piyasalarda yakından izlenecek. Başbakan Sanae Takaichi, 120 milyonu aşkın nüfusa sahip ülkede vaat ettiği harcama artışlarını hayata geçirmek için seçmenden yetki isteyecek.

Parlamentonun alt kanadında yapılacak seçimler son yılların en belirsiz yarışlarından biri olarak görülse de anketler, Takaichi’nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) çoğunluğu koruyabileceğine işaret ediyor. LDP’nin çoğunluğu sağlaması, teşvik politikalarının artmasına zemin hazırlayabilir. Ancak bu durum Japonya’nın mali disipliniyle ilgili endişeleri artırırken, devlet tahvili getirilerinde yükseliş riskini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan yen üzerindeki sert satış baskısı dikkat çekiyor. Yendeki değer kaybı, Japonya ve ABD’nin eşgüdümlü kur müdahalesi yaptığı yönünde spekülasyonlara yol açmış durumda.

2. Yapay zekâda kazananlar ve kaybedenler ayrışıyor

Yeni haftada Cisco Systems ve Siemens Energy bilançolarını açıklayacak. Her iki şirket de yapay zekâ yatırımlarından farklı şekillerde faydalanırken, analistler sektörde “belirgin bir ayrışma” yaşandığına dikkat çekiyor.

Yapay zekâdan doğrudan gelir elde eden altyapı ve veri merkezi şirketleri görece güçlü seyrederken, yazılım ve veri analitiği hisselerinde satış baskısı öne çıkıyor. Yatırımcılar, giderek güçlenen yapay zekâ modellerinin bazı iş kolları için varoluşsal tehdit oluşturabileceği endişesiyle temkinli davranıyor. Piyasalarda, yapay zekâ temalı hisselerde balon riski de tartışılmaya devam ediyor.

3. ABD’de ertelenen kritik veriler açıklanacak

ABD’de hükümetin kısmi kapanması nedeniyle ertelenen önemli ekonomik veriler gelecek hafta yayımlanacak. Çarşamba günü açıklanması beklenen Ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin, Reuters anketine göre 70 bin kişilik artış göstermesi bekleniyor.

Cuma günü ise Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak. Enflasyon görünümüne dair bu veriler, Fed’in para politikası yol haritası açısından kritik önem taşıyor.

Veriler aynı zamanda, Fed Başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh’un olası politika duruşuna yönelik beklentiler açısından da yakından izlenecek. Piyasalar, bir sonraki faiz indiriminin Haziran toplantısında gelebileceğini fiyatlıyor.

4. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor

Önümüzdeki hafta perşembe günü başlayacak Münih Güvenlik Konferansı, jeopolitik risklerin yeniden gündemin üst sıralarına taşınmasına neden olabilir. İran, Ukrayna, NATO’nun geleceği ve küresel güvenlik mimarisi toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor.

Konferansta ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), euronun uluslararası rolünü güçlendirmeye yönelik adımlarına dair mesajlar vermesi bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde’ın, euro likiditesine erişimi olan ülke sayısını artırmaya yönelik çalışmalara değinmesi öngörülüyor.

5. Avrupa bankaları için kritik eşik

Son 12 ayda güçlü kârlılık ve yüksek temettü beklentileriyle yükselen Avrupa bankacılık hisseleri, yeni haftada bilanço gündemiyle izlenecek. Barclays, NatWest ve UniCredit bilançolarını açıklamaya hazırlanırken, Deutsche Bank ve BNP Paribas beklentileri karşılayan sonuçlar yayımladı.

Ancak analistler, Avrupa ekonomilerinde olası bir yavaşlamanın bu performansı tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. İspanyol BBVA’nın kredi riskleri için daha fazla karşılık ayırmasının ardından hisselerinde görülen sert düşüş, sektör için önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar, bankaların mali sonuçlarının yanı sıra birleşme ve satın alma iştahını da yakından takip edecek.