ekonomim.com'dan Sadi Özdemir'e konuşan Eren Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, tekstil başta olmak üzere sanayide yaşanan daralmaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün davetiyle İstanbul’da düzenlenen “siyaset dışı sohbet toplantısı”nda konuşan Eren, sektörün geldiği noktayı net ifadelerle ortaya koydu.

Tekstil, konfeksiyon, çimento, perakende, ambalaj, kâğıt, enerji ve lojistik gibi birçok alanda faaliyet gösterdiklerini ve yaklaşık 14 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Ahmet Eren, özellikle tekstil sektörünün kritik bir eşikte olduğunu vurguladı.

“Tekstil ölüyor. Perakende satışlarımız düşüyor. Çorlu’daki fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Kapatmamak için aylarca direndik ama olmadı” diyen Eren, bu süreçte yaşananların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

“İşçi çıkarmak çok ağırıma gidiyor” ifadesini kullanan Eren, “İnsan düşünmeden edemiyor; bu insanlar nerede iş bulacak, aileleri, çocukları var. Sadece biz değil, birçok fabrika kapandı. Maalesef bizim grupta işten çıkardığımız kişi sayısı 2 bine ulaştı” dedi.

Ekonomide yalnızca tekstilin değil, genel sanayi üretiminin de ciddi biçimde daraldığını dile getiren Ahmet Eren, ambalaj sektöründeki talep düşüşünün de bu tabloyu net biçimde gösterdiğini ifade etti. Uygulanan ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eren, yüksek faizin kaçınılmaz olduğunu savunurken, bu süreçte alt gelir gruplarının mutlaka desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ahmet Eren, konuşmasında iş dünyasındaki tecrübelerinden, yurt dışı yatırımlarına, ekonomi politikalarından eğitim ve düşünce dünyasına kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.