Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte market ve pazarlarda hareketlilik artarken, Et ve Süt Kurumu’nun satış noktalarında fiyatların güncellenmemesi tüketicilerin tercihini bu noktalara yöneltti. ESK satış noktalarında 1 kilo dana kıyma 450-500 lira, dana kuşbaşı 520-550 lira, dana biftek 750-800 lira ve tavuk biftek ise 110-130 lira aralığında satışa sunuldu.

Ramazan öncesinde evlerinin et ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, satış noktalarının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Zaman zaman kuyrukların bir arka caddeye kadar uzadığı gözlemlenirken, alışveriş yapmak isteyenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.