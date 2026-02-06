Şikayetvar’ın paylaştığı verilere göre, 2025 yılı boyunca kayda geçen toplam şikayet sayısı, 2026’nın yalnızca Ocak ayında geride bırakıldı.

Platform verilerine göre, market alışveriş siteleri hakkında 2025 yılı genelinde 849 şikayet oluşturulurken, 2026 Ocak ayında bu rakam 1.825’e yükseldi. Böylece şikayet sayısı bir ayda yüzde 115 artarak, geçen yılın tamamına yaklaşan bir seviyeye ulaştı.

Dengeli seyir yerini ani yükselişe bıraktı

Geçtiğimiz yıl boyunca online marketlere ilişkin aylık şikayet sayıları 650 ile 800 arasında değişirken, yeni yılın ilk ayında tablo keskin şekilde değişti. Ocak ayında kaydedilen 1.825 başvuru, kategoride bugüne kadarki en yüksek aylık artışlardan biri olarak öne çıktı.

Haftalık veriler de artışın kademeli değil, ani bir sıçrama şeklinde yaşandığını ortaya koyuyor. Normalde haftada 150–220 aralığında seyreden şikayet sayısının, tek bir haftada 600’ün üzerine çıkması dikkat çekti.

Tüketiciler en çok neden şikayetçi?

Şikayetvar’a iletilen başvurular incelendiğinde, sorunların belirli başlıklarda yoğunlaştığı görülüyor. Tüketicilerin en sık dile getirdiği şikayet konuları şöyle sıralanıyor:

Teslimatların gecikmesi

Kargo ve dağıtım aksaklıkları

Eksik ya da yanlış ürün gönderimi

İade ve ücret iadesi süreçlerinin uzaması

Müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar

Özellikle “hızlı teslimat” vaadiyle sunulan market alışverişlerinde yaşanan birkaç günlük gecikmenin dahi doğrudan şikayete dönüştüğü ifade ediliyor.

Kampanya yoğunluğu sistemi zorladı

Şikayetvar değerlendirmesinde, artışın temel nedenleri arasında yılbaşı kampanyaları ve indirim dönemlerinin ardından oluşan yoğun sipariş ve iade trafiği gösteriliyor. Artan talep karşısında lojistik, depo ve çağrı merkezi kapasitelerinin yetersiz kalmasının binlerce tüketicinin mağduriyet yaşamasına yol açtığı belirtiliyor.

Platform yetkilileri, yaşanan durumun kalıcı bir hizmet kalitesinden ziyade dönemsel bir operasyonel darboğaza işaret ettiğini vurguluyor.

Şikayetlerden öne çıkan örnekler

Platforma yansıyan bazı tüketici şikayetleri ise yaşanan sorunların boyutunu gözler önüne seriyor. Seyhan’da yaşayan bir kullanıcı, aynı gün verdiği üç ayrı market siparişinin farklı gerekçelerle iptal edildiğini, ancak kendisine net ve açıklayıcı bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek yaklaşık 1.270 TL’lik alışverişinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olduğunu ifade ediyor.

Bir başka tüketici, hızlı market hizmeti üzerinden verdiği siparişin bir buçuk saatten uzun süre “hazırlanıyor” aşamasında kaldığını, teslimat süresinin iki saati aşacağının bildirilmesi üzerine yaşadığı belirsizlikten şikayet ediyor.

Bazı kullanıcılar ise stok gerekçesiyle iptal edilen siparişlerin ücret iadelerinin uzun süre yapılmadığını, müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını ve sorunlarına çözüm bulamadıklarını dile getiriyor. Siparişin ne teslim edildiğini ne de iptal edildiğini belirten tüketiciler, özellikle acil ihtiyaçlar için verilen market siparişlerinde yaşanan aksaklıkların ciddi mağduriyet yarattığını vurguluyor.