3’üncü Türkiye-Çin İş Konferansı (TCBC), Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirtti.

Bolat, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, “2026 yılının ilk ayında Çin ile ihracatımız yüzde 32 artarak 335 milyon dolara ulaştı. Bu artış, doğru politikalarla Çin pazarında çok daha güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“Hedefimiz ticareti dengelemek”

Türkiye’nin 2025 yılında Çin’e 3,28 milyar dolar ihracat yaparken, ithalatının 49,6 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, 46,3 milyar dolarlık dış ticaret açığına dikkat çekti. Bu tabloyu bir sorun alanı değil, yapısal bir gündem olarak ele aldıklarını ifade eden Bolat, “Amacımız ticareti daraltmak değil, Türkiye’nin Çin pazarındaki payını artırmak, ürün çeşitliliğini ve katma değeri yükseltmektir” diye konuştu.

Ekonomide 21 çeyrektir kesintisiz büyüme

Türkiye ekonomisinin güçlü performansını sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, 2003-2024 döneminde yıllık ortalama reel büyümenin yüzde 5,4 olduğunu, 2024’te yüzde 3,3, 2025’in ilk dokuz ayında ise yüzde 3,7 büyüme kaydedildiğini söyledi. Bolat, Türkiye’nin GSYİH’sinin 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığını, kişi başına gelirin ise 17 bin 886 dolara yükseldiğini aktardı.

Tarım, teknoloji ve turizm vurgusu

Bolat, tarım ve gıda ürünlerinin Çin pazarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 2025 yılında bu alanda Çin’e yaklaşık 240 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Badem, su ürünleri ve defne yaprağına yönelik protokollerde ilerleme sağlandığını dile getiren Bolat, kanatlı ürünler, kiraz ve turunçgiller için de izin süreçlerinin hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 2025’te 112 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, bu ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 43,5’e çıktığını söyledi.

Turizme de değinen Bolat, 2024 yılında yurt dışına çıkan 155 milyon Çinli turistten yalnızca 425 bininin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek, “Kısa vadede hedefimiz, Çinli turistlerin en az yüzde 1’inin Türkiye’yi tercih etmesini sağlamak” dedi.