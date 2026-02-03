Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, annesi Pervin Horoz’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Horoz Lojistik’in Onursal Başkanı M. Nurettin Horoz’un 66 yıllık eşi, şirketin kurucusu merhum Mehmet Emin Horoz’un gelini ve Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz’un muhterem annesi olan Pervin Horoz’un vefatı, Horoz Ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Merhume Pervin Horoz’un cenazesi, 03 Şubat 2026 Salı günü (bugün), öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılarak Büyükçekmece Yeni Aile Kabristanlığı’nda defnedilecektir.

Ekovitrin olarak, merhumeye Allah’tan rahmet; başta Taner Horoz olmak üzere Horoz Ailesi’ne, yakınlarına ve Horoz Lojistik camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.