Küresel piyasalarda ise dördüncü çeyrek bilançoları, jeopolitik gelişmeler, yeni Fed Başkanı belirsizliği ve Fed’in faiz politikası fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Dip seviyelerden toparlanma çabası gösteren değerli metallerde dalgalı seyir sürerken, teknoloji hisselerindeki satış baskısının öncülüğünde küresel risk iştahının barometresi olarak izlenen S&P 500 endeksi dün günü yüzde 1,2 düşüşle tamamladı. Endekste yer alan 11 sektör grubunun dokuzu günü ekside kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dokuz baz puan geriledi.

Son dönemde yeni yapay zekâ modellerinin yazılım şirketlerinin kârlılıklarını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle teknoloji hisselerinden büyümeye daha duyarlı sektörlere doğru bir rotasyon dikkat çekmişti. Yapay zekâ temalı yükselişin birçok şirket için baskı yaratmaya başladığı düşüncesi, Fed Başkanlığı’na Jerome Powell’ın yerine aday gösterilen Kevin Warsh’ın para politikasına yaklaşımına ilişkin belirsizlik ve görece olumlu geçen bilanço sezonuna rağmen değerlemelere yönelik kaygılar, satışların başlıca nedenleri arasında yer aldı.

ABD’de Challenger, Gray & Christmas tarafından açıklanan ve 2009’dan bu yana en yüksek ocak ayı işten çıkarmalarına işaret eden veriler de piyasalardaki olumsuz havayı destekledi. JOLTS istihdam verisi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının istihdam cephesinde zayıflama sinyalleri üretmesi de dikkat çekti.

Şirket bilançoları tarafında Amazon’un açıkladığı sonuçlarda, 2026 yılı için sermaye harcamalarında beklentilerin üzerinde artış öngörmesi sonrası şirket hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm izlenirken, vadeli endeksler negatif bir açılışa işaret ediyor. Dolar, iki haftanın zirvesine yakın seyrini sürdürerek Kasım ayından bu yana en iyi haftalık performansına hazırlanırken, Japon yeni pazar günü Japonya’da yapılacak seçimler öncesinde değerini korudu.

Günün ajandasında ABD ile İran’ın Umman’da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeler öne çıkıyor. Makro veri tarafında ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi TSİ 18.00’de açıklanacak. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın TSİ 20.00’de yapacağı konuşma ise piyasalar tarafından yakından takip edilecek.