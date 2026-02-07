Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden 1999 yılında aile birleşimi nedeniyle Almanya'ya giden Yılmaz Akyüz, yaklaşık 27 yıl kaldığı Avrupa'daki iş hayatının ardından memleketine yatırım yapma kararı aldı. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde aynı zamanda maden ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren Akyüz, Alaplı Çayboyu mevkiinde pat pat sektöründe faaliyet gösteren bir imalat fabrikasını devraldı.



4 dönüm alan üzerine kurulu tesiste 30 işçiyle üretim yaptıklarını belirten Akyüz, pat pat kasası imalatında Türkiye genelinden talep aldıklarını söyledi. Akyüz, dönüş kararını şu sözlerle anlattı:

"1999 yılında Almanya'ya aile birleşimi nedeniyle gitmiştim. Uzun yıllar ticaretle uğraştık. Vatan hasreti ağır basınca ve memlekete yatırım yapma hayalimizi gerçekleştirmek isteyince dönüş kararı aldık. Yurt dışında kazandığımız birikimi kendi topraklarımıza taşımak istedik."

Üretim kapasitesini büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Akyüz, yalnızca yerel pazara değil uluslararası pazara da açılmak istediklerini belirterek, "Şu anda Türkiye'nin her yerine üretim ve sevkiyat yapabiliyoruz. Hedefimiz üretimi sadece Alaplı ve Türkiye ile sınırlı tutmamak. Yakın coğrafyada Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere Doğu ülkelerine ihracat planlıyoruz. Bu doğrultuda altyapı ve AR-GE çalışmalarımız sürüyor" dedi.