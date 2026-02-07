Bakanlık, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında yer alan “zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam yapıldı” iddiaları üzerine harekete geçerek ilgili işletme hakkında ivedilikle inceleme başlattı.

Fiyat Listesi Yok, Artış İtirafla Doğrulandı

Yapılan denetimlerde, işletmenin masa üzerinde ve restoran girişinde fiyat listesi bulundurmadığı belirlendi. Denetim sırasında işletme yetkililerinin beyanında, daha önce “15 bin lira + yüzde 12 servis ücreti” olarak uygulanan hizmet bedelinin, servis ücretinin kaldırılmasının ardından “16 bin 500 lira” olarak güncellendiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin doğrudan menü fiyatına eklenmesini “haksız ticari uygulama” ve “haksız fiyat artışı” olarak değerlendirdi.

Rekor Ceza Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmenin kendi ikrarıyla elde edilen bilgi ve belgelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği belirtildi. Kurulun söz konusu eylemi 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olarak değerlendirmesi halinde, işletmeye 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Etiket ve Yönetmelik İhlalleri de Tespit Edildi

Denetimlerde ayrıca, alkollü içecek menüsünde “TL” ibaresinin yer almaması ve fiyat değişim tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıklar saptandı. Bu ihlaller dolayısıyla işletmeye ek idari işlemler uygulandı.

“Düzenlemeleri Baypas Edenlere Müsaade Edilmeyecek”

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa dengesinin sağlanmasına yönelik kararlılığını vurgulayarak, “Servis ücreti, kuver veya benzeri adlar altında ek ücret alınmasının önüne geçildiği gibi, kanun hükümlerini çeşitli yöntemlerle baypas ederek haksız kazanç sağlamaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir” açıklamasında bulundu.