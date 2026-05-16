İddiaya göre yaklaşık 530 işçi, maaş farklarının yaklaşık 2 yıldır yatırılmamasına tepki göstererek mesai sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Baretleri ve iş kıyafetleriyle meydana gelen işçiler, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla haklarını talep etti. Eyleme işçi aileleri de destek verdi.

Basın açıklamasında konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçilerin alın terinin karşılığını istediğini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Maden işçileri ise firmanın ekonomik gerekçeler sunmasına rağmen yaşanan mağduriyetin giderek büyüdüğünü ifade etti. İşçiler, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının bir an önce ödenmesini isterken, belirsizliğin sona ermemesi halinde mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen protesto, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde sona erdi.