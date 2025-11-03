Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Lig’de mücadele eden Kütahya Belediyespor, oynadığı üç maçın tamamını kazanarak ligde iddialı bir performans sergiledi.

Son olarak Dumlupınar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Kütahya Belediyespor, güçlü rakibi 10 Burger Beylikdüzü karşısında büyük bir mücadele sonunda 79-77’lik skorla galip geldi.

Müsabakayı Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de tribünden takip etti. Takımın her hücumunda oyunculara destek veren Başkan Kahveci, karşılaşma sonunda sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ardından elde edilen bu galibiyetle Kütahya Belediyespor, ligdeki yükselişini sürdürerek şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.