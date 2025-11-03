Sezonun ilk devresindeki son maçta Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe’yi 29-21 mağlup ederek devreyi averajla ikinci sırada tamamladı.

İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Denizin Kızları baştan sona üstün bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 17-10 önde tamamlayan Bodrum ekibi, ikinci devrede farkı daha da açarak sahadan 29-21 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Armada Praxis Yalıkavakspor, ilk yarıyı hem moral hem de averaj açısından avantajlı kapattı.

Yalıkavakspor’un hücum hattında Ceylan Aydemir (7 gol), Gülcan Tügel (5 gol) ve Hatice Özdemir (4 gol) performansıyla takımlarını galibiyete taşıdılar. Kalede Anca Rombescu ve Yağmur Bembeyaz kritik kurtarışlarıyla farkın açılmasında kilit rol oynadı. Ev sahibi Göztepe’de ise Zehra Eker (5 gol) Özge Yakar (4 gol) ve İrem Can İnce (3 gol) buldu.

Yalıkavakspor ikinci devreye moralli giriyor

Bu galibiyetle Armada Praxis Yalıkavakspor, ligin ilk yarısını 12 puanla ikinci sırada, averaj farkıyla Bursaspor’un hemen arkasında tamamladı. Teknik heyet ve oyuncular ikinci devreye aynı enerjiyle başlamak istediklerini belirtirken, kulüp yöneticileri de takımı tebrik etti.

Emin Palalı: "Bu takım sadece mücadele etmiyor, örnek oluyor"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Armada Praxis Yalıkavakspor Kulüp Başkanı Emin Palalı, oyuncularını ve teknik ekibi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu takım sadece sahada mücadele etmiyor, aynı zamanda Bodrum’un adını gururla temsil ediyor. Sezonun ilk yarısını zirvede bitirmek istiyorduk, averaj farkıyla ikinci sıradayız ama bu bizi motive eden bir sonuç. Oyuncularımızın mücadele azmiyle, teknik ekibimizin disipliniyle ikinci yarıya daha güçlü döneceğiz. Taraftarımıza ve destekçilerimize inançları için teşekkür ediyorum."

İkinci yarı, İslam Oyunları ve Milli aranın ardından 3 Ocak 2026’da başlayacak.