Kuru incir ihracatçısı aflatoksin ve okratoksin sorununun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan daha yapıcı bir iş birliği bekliyor.İZMİR (İGFA) - Kuru incir ihracatında 2024/25 sezonunda iklim değişikliğinden dolayı aflatoksin ve okratoksin oluşumunun arttığını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sorunların çözümü için devletle iş birliği yapılması gerektiğini ancak bir arpa boyu yol alamadıklarını söyledi.

İhracatçılar olarak büyük özveriyle ihracat yapmaya çalıştıklarını belirten Işık, "En büyük sorun yaşadığımız pazarlardan Fransa’ya ihracatta yüzde 4 artış yakaladık. Bugün incir ihracatı 70 bin tona, üretim 100 90 bin tona geldiyse bu başarı bir avuç ihracatçı sayesinde geldi. İklim değişikliği küresel bir sorun. Sorunun çözümü için üretici, tüccar, çengelci, ihracatçı, Tarım ve Orman Bakanlığı birlikte hareket etmeliyiz. Üzümdeki sorunları çözmek için çalıştay düzenledik. İncirdeki sorunları çözmek için İncir Çalıştayı yapacağız, tüm taraflar ortak hareket edeceğiz.” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Başkan Işık, “Kuru kayısıda da 2000 ppm olan kükürt oranını AB’nin 1000-1500 ppm’e düşürebilme ihtimali üzerinde çalışıyor ama Bakanlık, Birliğimiz ve tüm paydaşlar olarak 2000 ppm in korunması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kayısıda 2000 ppm’in alt limit olduğunu, bunun altına inildiği takdirde kuru kayısının alacalı bir renk alacağı uyarısında bulunduk. Bu limitin düşürülmemesi gerektiğini üniversitelerden bilimsel raporlar alarak Bakanlıkla birlikte AB’ne izah etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Türk gıda ürünlerinin başarılı tanıtımını Japonya ve Çin pazarlarında da gerçekleştirdiklerinin altını çizen Işık, “Bu başarılı projeler ihracatta Avrupa Birliği’ne bağımlılığımızı azalttı. Kuru incirde AB’nin payı yüzde 50’lerin üzerindeyken yüzde 38’e geriledi. Kuru üzümde 534 milyon dolar, kuru kayısıda 411 milyon dolar, kuru incirde 336 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Daha önceki 1,1 milyar dolar rekorunu kırdık. Bu başarı ihracatçılarımızın gayretleriyle sağlandı” dedi.

Kuru meyve sektöründe ihracatı domine eden kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirle ilgili teknik kurullar oluşturduklarını, bu ürünlerdeki sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini aktaran Işık, şunları kaydetti:

“Borsalar ve Odalar, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Tarım İl ve Orman Müdürlükleri’yle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile iş birliği içinde hem teknik hem de finansal açıdan sektör sorunlarımızın çözümüne yönelik proje ve araştırma geliştirme faaliyetlerine destekte bulunuyor, uluslararası örgütler ve Avrupa Birliği nezdinde girişimlerde bulunuyoruz.”