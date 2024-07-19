Özel dalgıçlar tarafından yapılan incelemelerde, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda Rüsumat 4'e ait olduğu tahmin edilen gemi çapası bulundu. Dalgıçlar, geminin sahilden yaklaşık 100-150 metre ileride dere yatağında kumlarla kaplanmış olabileceğini belirtirken, su altı kamerasıyla geminin çapasına ve bazı enkaz parçalarına ulaştılar. Ekipler, daha geniş kapsamlı bir çalışma ile geminin tam olarak tespit edilebileceğini ifade ettiler.

AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Eynesil ilçesinde Rüsumat 4'ün batırıldığı Topallı Deresi mevkiinde incelemeler yaptı. Konuyla ilgili bilgi veren Elmas, "Eynesil ilçemiz ve bölgemiz için büyük bir değer olan Rüsumat 4'ün Giresun'umuzun kültür ve turizmine kazandırılması ve bu büyük değerimizi gelecek nesillerimize aktarıp sahip çıkılması için gerekli girişimlere başlıyoruz. Rüsumat 4 hem Eynesil ilçesine hem de Giresun'un turizmine büyük katkılar sağlayacaktır. En kısa sürede geminin enkazına ulaşıp, gün yüzüne çıkarmayı arzuluyoruz" dedi.



Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk da çalışmaları yerinde inceleyerek, "Dünya savaş tarihinde ismi altın harflerle yazılan Osmanlı Devleti’nin kahraman gemisi Rüsumat 4'ün battığı yer olan Eynesil ilçemizde batığın gün yüzüne çıkması ve battığı günün resmi olarak anılması için tüm resmi çalışmaları yürütüyoruz. Rüsumat 4, hem ilimize hem de ilçemize hayırlı, mübarek olsun" diye konuştu.

Rüsumat 4 gemisinin gün yüzüne çıkmasında büyük emek ve katkıları olan Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Mevlüt Kaya, "Milli Mücadelemizin tek batık gemisi olan kahraman Rüsumat 4'ün enkazına ulaşılması yolunda yaşanan bu önemli gelişme, bölgemizin ve ülkemizin tarihine somut katkılar sunduğu gibi turizmine de büyük faydalar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.