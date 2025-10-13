Toplantı, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık’ın ev sahipliğinde “Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği” temasıyla gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, üç ülkenin parlamenterlerini bir araya getiren mekanizmanın önemine dikkat çekerek, “Üç kardeş ülke olarak karşılaştığımız sınamalar göz önünde bulundurulduğunda, parlamenterler düzeyinde yapılacak görüşmeler yeni iş birlikleri için fırsat yaratacaktır” dedi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yakın ilişkilere atıfta bulunan Kurtulmuş, Pakistan’la ilişkileri de kapsayarak bu mekanizmayı “Bir millet, üç devlet” olarak nitelendirdi.

Terörle mücadele ve uluslararası dayanışma

Pakistan’da son dönemde yaşanan terör saldırılarına değinen Kurtulmuş, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve teröre karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. “Devletlerin toprak bütünlüğünü hedef alan terör tehditleriyle mücadelede dayanışma şarttır” diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin hem kendi sınırlarında hem de ötesinde terörle mücadelede geliştirdiği yöntemleri TBMM’de yürütülen siyasi süreçle bütünleştirdiğini aktardı.

Küresel sorunlarda yeni uluslararası mekanizmalar çağrısı

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan’daki çatışmalar ve İsrail’in saldırıları gibi gelişmelerin, uluslararası sistemin krizlere çözüm üretme kapasitesini sorgulattığını belirtti. “Dünya beşten büyüktür” diyerek, 21. yüzyılın sorunlarına cevap verecek yeni bir Birleşmiş Milletler sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Üçlü iş birliği ve savunma sanayi

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki askeri ve savunma sanayi iş birliğine değinen Kurtulmuş, düzenli askeri tatbikatlar, eğitim ve teknoloji transferi gibi alanlarda artan iş birliğine memnuniyetle baktıklarını söyledi. “Bu üçlü iş birliğinin kurumsallaşarak daha ileriye taşınmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

İklim krizi ve afet dayanıklılığı

İklim değişikliği ve doğal afetlerin ulusal sınırları aşan bir tehdit oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında parlamenter düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Parlamenter diplomasinin, küresel iklim mücadelesinde ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada etkin bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi.

Güney Kafkasya ve Keşmir mesajı

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine değinen Kurtulmuş, “Kalıcı barış, bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının köklü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Keşmir meselesinde Pakistan’ın yanında olduklarını belirtti.

Filistin ve Gazze’ye destek

TBMM Başkanı, İsrail ve Filistin arasındaki son gelişmelere de değinerek, “İki yıllık süre içerisinde Gazze’de yaşanan insanlık dramı son bulmalı ve insani yardım hızla ulaştırılmalı” dedi. Barışın sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yapan Kurtulmuş, İsrail’in uluslararası alanda cezalandırılmasının gerekliliğini ifade etti ve Gazze’ye yönelik ablukanın sona erdirilmesi için ortak mücadele çağrısı yaptı.

Toplantıya, Pakistan Senato Başkanı Syed Yusuf Raza Gilani, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve TBMM heyetinden AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel katıldı.