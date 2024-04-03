Kürşad Tüzmen, şunları söyledi:

“Ülkemizde döviz kazandırıcı faaliyetlerle uğraşanların, tam tabiriyle yürek yemiş insanlar olduğunu düşünüyoruz. Nerede döviz getiren bir faaliyet olursa, dernek olarak orada olmayı, ihracat yapanların sayılarını ve niteliklerini artırmayı istiyoruz. Şu an dünyada herkes koşuyor. Bizler de, Turquality ile Türkiye’nin koşan atlarını mahmuzlayarak ihracat yarışındaki firmaları hızlandıracağız. Artık, kedi değil kaplan besleyelim ki, bu firmalar dünya devleriyle rekabet ederlerken, ülkemizin marka değerini yükseltsinler.” dedi.

Ülkemizin kilogram başına ihracatını 10 kat artırmayı hedefliyor

Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler (TDKF) Derneği’nin toplantısı geçtiğimiz günlerde Çırağan Palace Kempinski’de yapıldı. TDKF Kurucu Başkanı ve Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam’ın aralarında bulunduğu dernek üyesi iş insanları katıldı.

TDKF’nin serbest bölgeler başta olmak üzere ihracatı destekleyecek çalışmalara imza atmayı sürdüreceğini anlatan Kürşad Tüzmen, şunları kaydetti:

“Serbest bölgeler, yurtdışı müteahhitlik, ihracat firmaları, yurtdışı film hizmetleri, turizm gibi tüm mal ve hizmet sektörlerinde ülkemize döviz getirenleri bir araya toplamak, işletmelerin döviz kazanırken karşılaştıkları güçlükleri azaltmak ve döviz kazançlarını daha fazla artırmak adına bir çalışma gerçekleştirebilmek için derneğimizi kurduk. Derneğimizin 3 ayağı bulunuyor. Birinci ayağını iş insanları, ikinci ayağını kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üçüncü ayağını üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler oluşturuyor. Turquality çalışmamızda, öncelikli olarak serbest bölgeleri seçtik. Ülkemizde ortalama ihracat kilogram başına 1,5 dolar civarında iken, serbest bölgelerde 15 dolar civarında olabiliyor. Kısaca, dernek olarak yapacağımız çalışmalarla, ülkemizin kilogram başına ihracatını 10 kat artırmayı ve global ölçekte dünya devleriyle yarışan firma sayısının artmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Turquality, bir iş modeli ve bir yaşam tarzıdır

Devlet destekli ilk marka programı olan ve isim babası olduğu Turquality’nin 20 yılda başarılı projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Kürşad Tüzmen, bu başarıda Progroup Uluslararası Danışmanlık firmasının ve yönetim kurulu başkanı Dr. Salim Çam’ın büyük rolü olduğunu belirtti. Turquality’nin Türk markalarının dünyaya açılmasına rehberlik ettiğinin altını çizen Kürşad Tüzmen, bir teşvik programından öte işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modeli ve yaşam tarzı olduğunu açıkladı.

TDKF Derneği - İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Progroup Uluslararası Danışmanlık firmasının iş birliği ile bu yıl 4.’sü yapılan “Uçtan Uca Turquality ve Marka Uzmanlık - Vizyon Programı” Şubat-Mart 2024 tarihlerinde yapılarak, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Programın önemine değinen Kürşad Tüzmen, Turquality eğitimi almış olan kişilerin, ihracat ve döviz kazandırma konusundaki performanslarının ve çalışmalarının yüksek olduğunu sözlerine ekledi.