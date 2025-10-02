Yeniden beyazperdeye dönecek Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water)’nun yanı sıra animasyondan korkuya, romantik komediden müzik filmine uzanan geniş bir yelpazede filmler vizyon programında yerini aldı.

Haftanın Öne Çıkan Filmleri

Avatar: Suyun Yolu

James Cameron’un kült serisi, etkileyici görsel şöleniyle yeniden vizyonda. Pandora’nın okyanuslarına yolculuk bu kez daha derin ve aile bağlarıyla şekilleniyor.

Gabby’nin Hayal Evi: Film

Renkli ve eğlenceli dünyasıyla çocukların gönlünü fetheden animasyon, hayal gücünü sınırsız bir kutlamaya dönüştürüyor.

Savaş Üstüne Savaş

Paul Thomas Anderson imzalı film, Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro gibi dev isimleri bir araya getiriyor. Politik dramla harmanlanmış gerilim, güçlü oyunculuklarla dikkat çekiyor.

Aşk ve Yemek

Müge Uğurlar’ın yönettiği, Uğur Güneş ve Hande Doğandemir’in başrolünde olduğu yapım; Anadolu kültürü, aşk ve aile bağlarını sıcacık bir hikâyede buluşturuyor.

Tehlikeli Hayvanlar

Sörf tutkusu ölümcül bir saplantıyla karşılaşıyor! Hassie Harrison ve Jai Courtney’nin rol aldığı yapım, adrenalin dolu bir korku-gerilim sunuyor.

Cesur Kirpi

Fransız yapımı animasyon, dostluk ve aidiyet üzerine eğlenceli bir serüven vaat ediyor.

Kygo: Back At The Bowl

Ünlü DJ Kygo’nun efsanevi Hollywood Bowl sahnesine dönüşünü anlatan konser filmi, elektronik müzik tutkunlarına görsel-işitsel bir şölen yaşatıyor.

Dağlardan Başka Tanık Yok

Haftanın festival ruhunu taşıyan yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Paribu Cineverse, bu hafta da farklı zevklere hitap eden yapımları aynı anda vizyona sokarak sinemaseverlere geniş bir seçenek sunuyor. Vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgiye ise kurumun mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Bu hafta vizyonda her ruh haline uygun bir film var: Kahkaha arayanlar için Aşk ve Yemek, heyecan peşinde koşanlar için Tehlikeli Hayvanlar, görsel şölen isteyenler içinse Avatar!