Depremzede çocuklara tiyatro gösterisi

Deprem bölgesinden Samsun’a gelen öğrencilere, “Dünya Tiyatrolar Günü” çerçevesinde “Canlanan Masallar” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarından alınan çocuklar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezine getirildi ve “Canlanan Masallar” oyununu izlemek için salona alındı. Atakum Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Grubu tarafından depremzede öğrencilere Nasrettin Hoca, Kurşun Asker, Pinokyo, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses tiyatro gösterileri sahnelendi. Yaklaşık 1 saat süren oyunu izleyen çocuklar memnuniyetlerini ifade etti. Tiyatro gösterisinde hem eğlenip hem de sahnede dans eden çocuklar her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Deprem bölgesinden gelen ilkokul öğrenci Nursima Dinç, “Çok eğlendik. Özellikle Nasrettin Hoca gösterisinde bizi çok eğlendirdiler. Çok mutlu olduk ve sahnede dans ettik. Tiyatro gösterileri çok güzeldi” dedi.

"Amacımız çocukların yüzlerinde bir nebze de olsa gülümseme oluşturmak"

Depremzede çocukları sanatla buluşturmak istediklerini söyleyen Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “Çocuk yaşlarında böylesine bir felaketle karşı karşıya kalan çocuklarımızın yüzlerinde bir nebze de olsa gülümseme oluşturmak, psikososyal destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Sanatın iyileştirici gücüyle çocuklarımızla bir araya geldik. Atakum ilçemize gelen çocuklar, başka bir sayfa açsınlar, sanatın verdiği güçle hayal dünyalarını geliştirsinler istedik. İnanıyorum çocuklarımız güzel vakit geçirdiler” diye konuştu.

Depremzede çocuklara özel düzenlenen tiyatro gösterisi, çocukların tiyatro oyuncuları ile birlikte yaptıkları dans eşliğinde sona erdi.