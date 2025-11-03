Filistin’i destek olmak için düzenlenen İller Arası Kick Boks Gala Müsabakaları, Merkezefendi Bereketli Mahallesi’nde gerçekleşti. Filistin’e destek mesajı vermek için Denizli’de ringe çıkan sporcular, izleyenlere heyecanlı dolu anlar yaşattı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği koordinesinde düzenlenen İller Arası Kick Boks Gala Müsabakaları, Merkezefendi Bereketli Pekdemir AVM önünde gerçekleşti. "Filistin’de Soykırıma Hayır, Gazze’de Çocuklar Ölmesin" temasıyla düzenlenen organizasyon Denizli’de büyük yankı uyandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen müsabakalarda, 15 farklı ilden gelen sporcular 26 ayrı sıklette ringe çıktı. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde ringe çıkan sporcular Filistin halkına destek mesajı verdi. Gün boyu süren müsabakalar boyunca centilmenlik, saygı ve dostluk ön planda tutulurken, izleyiciler sporcuların hem mücadelesine hem de verdikleri mesajlara büyük destek gösterdi.

Müsabakaların sonunda farklı sıkletlerde dereceye giren sporculara etkinlik anısına madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Müsabakalar, sporun yalnızca bir rekabet alanı değil; insanlık, vicdan ve dayanışmanın da güçlü bir ifadesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturarak genç nesillere barış, kardeşlik ve empati değerlerini aşılamayı hedeflediğini vurguladı.