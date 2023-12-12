Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan, Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı istatistiklerini değerlendirdi. Kruvaziyer turizminde hareketli bir yıl geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Türkiye turizmde talep gören bir ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor bir artış oldu” ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, bu yılın kasım ayı ve ocak-kasım döneminde limanlara uğrayan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2023 yılı Kasım ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artışla 95 oldu. Kasım ayında limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,7 artışla 124 bin 563 oldu. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 19,4 artışla 1.167, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artışla 1 milyon 517 bin 933 oldu.”

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı hedefi olan 1,5 milyon kruvaziyer yolcu sayısının 1 milyon 517 bin 933 milyon yolcu ile Kasım ayı itibarıyla aşıldığını belirterek, “Yıl sonunda hedeflenen 1.200 adet kruvaziyer gemi sayısına da ulaşmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kruvaziyer turizminin gelişmesi için yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu aldığımızı görmekten de gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım döneminde kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının limanlara göre dağılımına dair de şu bilgileri verdi:

“2023 yılı Kasım ayında Kuşadası Limanı'na 35 kruvaziyer gemi, 44 bin 495 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Kuşadası Limanı'na 523 kruvaziyer gemi, 774 bin 884 kruvaziyer yolcu geldi. Bu sayı ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı ve en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman, Kuşadası Limanı oldu. 2023 yılı Kasım ayında İstanbul Limanları'na 25 kruvaziyer gemi, 41 bin 748 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise İstanbul limanlarına 219 kruvaziyer gemi, 392 bin 382 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Kasım ayında Bodrum Limanı'na 2 kruvaziyer gemi, 950 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Bodrum Limanı'na 97 kruvaziyer gemi, 101 bin 159 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Kasım ayında Çeşme Limanı'na 1 kruvaziyer gemi, 543 yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Çeşme Limanı'na 76 kruvaziyer gemi, 52 bin 30 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Kasım ayında Çanakkale Limanı'na 1 kruvaziyer gemi, 847 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı ocak-kasım döneminde ise Çanakkale Limanı'na 40 kruvaziyer gemi, 19 bin 672 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı ocak-kasım döneminde ise en fazla kruvaziyer gemisi gelen ilk 5 liman dışındaki diğer limanlara toplam 212 kruvaziyer gemi, 177 bin 806 kruvaziyer yolcu geldi. 2017 yılından bu yana Kasım ayında Samsun'a ilk kez 2 adet kruvaziyer gemi geldi.”