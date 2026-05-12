İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıya Belçika Krallığı Türkiye Ekonomik Misyon Heyeti kapsamında yaklaşık 90 şirket ve kuruluş katıldı. Türk ve Belçikalı iş insanlarını buluşturan etkinlikte ikili iş görüşmeleri (B2B) de yapıldı.

Programın açılışında konuşan Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, Türkiye’nin Belçika açısından stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, “Türkiye bugün Çin ve ABD’den sonra Avrupa dışındaki en büyük ihracat pazarımız konumunda. Genç nüfusu, dinamik ekonomisi ve Avrupa sanayisiyle entegrasyonu sayesinde Flaman şirketleri için doğal bir ortak” dedi.

İstanbul’un Doğu ile Batı arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Diependaele, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ile daha güçlü ticari ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Başbakan Diependaele, “Jeopolitik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak biz bu zorlukları ekonomik fırsatlara dönüştürmeye hazırız. Güçlü ve güvenilir ortaklıklara ihtiyaç var ve Türkiye bizim için bu ortaklardan biri” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Avrupa’nın lojistik merkezi Belçika ile Asya ve Avrupa’nın köprü ülkesi Türkiye’nin güçlerini birleştirmesini son derece önemsiyoruz. Bu ziyareti ticari diplomasi açısından stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe dayandığını hatırlatan Avdagiç, Türkiye’de faaliyet gösteren 719 Belçikalı firmanın toplam sermaye stokunun 9,3 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Türkiye’nin Belçika’daki yatırımlarının ise 750 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Avdagiç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Belçika’nın lojistik, kimya, ilaç, otomotiv ve makine sektörlerindeki gücüne dikkat çeken Avdagiç, liman yönetimi, sürdürülebilir enerji ve ileri kimya teknolojileri alanlarında yeni iş birlikleri için büyük fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında VOKA-Limburg Ticaret Odası ile daha önce imzalanan iş birliği protokolünün de yeni projelerin önünü açacağı belirtildi. Program sonunda Türk ve Belçikalı şirketler arasında networking ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Belçika Krallığı Türkiye Ekonomik Misyon Heyeti’nde; enerji, lojistik, kimya, ilaç, savunma, havacılık, tarım, gıda, finans, teknoloji, moda ve eğitim başta olmak üzere 15’ten fazla sektörden temsilciler yer aldı.