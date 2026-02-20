Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan UFO ve uzaylı iddialarına dair belgelerin şeffaflık çerçevesinde inceleneceğini belirtti.

Açıklamasında, ABD Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara talimat vereceğini ifade eden Trump, “Uzaylılar ve dünya dışı yaşam, UAP ve UFO’lar ile bağlantılı resmi belgeleri ve bu son derece karmaşık ancak ilginç ve önemli konulara ilişkin diğer bilgileri tespit etme ve kamuoyuna açıklama sürecini başlatma talimatı vereceğim” dedi.

Kararı kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle aldığını belirten Trump, söz konusu sürecin kurumlar arası koordinasyonla yürütüleceğini kaydetti.

ABD’de son yıllarda “tanımlanamayan hava olayları” konusunda çeşitli resmi raporlar yayımlanmış, bazı görüntüler kamuoyu ile paylaşılmıştı. Trump’ın açıklaması, bu alandaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.