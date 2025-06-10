Injective (INJ) ETF’i Gündemde: Canary Capital’dan Kritik Adım

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Canary Capital, Injective (INJ) token’ına dayalı yeni bir ETF için ilk adımı attı. Şirket, 9 Haziran’da “Canary Staked INJ ETF” adıyla Delaware eyaletinde bir tröst oluşturdu. Bu hamle, INJ’nin bir borsa yatırım fonuna dönüştürülme sürecinin başladığına işaret ediyor. Henüz resmi bir SEC başvurusu yapılmamış olsa da, Delaware tröstleri ABD’de kripto ETF’leri için sıklıkla başvurulan ilk adım olarak biliniyor.

Canary Capital daha önce Tron (TRX) için benzer bir ETF başvurusunda bulunmuştu. Bu modelde token’ların bir bölümü stake edilerek getiri elde edilmesi hedefleniyor. Injective ağı ise yapay zeka destekli ajanlar ve gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesi gibi gelişen alanlara odaklanan bir Layer-1 blok zinciri olarak öne çıkıyor.

Paraguay’da Bitcoin Karmaşası: Resmi Kaynaklardan Sapmayın Uyarısı

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena’nın sosyal medya hesabından yapılan ve Bitcoin’in ülkede yasal para birimi ilan edildiğini belirten paylaşım, kısa sürede yankı uyandırdı. Ancak paylaşımın ardından Başkanlık Ofisi devreye girerek açıklamanın resmi kaynaklarca doğrulanmadığını ve kamuoyunun yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirtti. Tartışmalı paylaşım kısa süre içinde silinirken, Başkanlık Ofisi X platformuyla iş birliği içinde çalıştıklarını ve yaşanan bilgi kirliliğini önlemeye yönelik adımlar atıldığını duyurdu.

Bu gelişme, El Salvador’un ardından Latin Amerika ülkelerinin Bitcoin’i rezerv varlık olarak değerlendirdiği haberlerinin gündemde olduğu bir döneme denk gelmesiyle dikkat çekti.

Güney Kore'den Kripto Düzenlemesine Yeni Yasa Tasarısı

Güney Kore, kripto piyasasında düzenlemeleri derinleştirmek için önemli bir adım attı. Demokrat Parti Milletvekili Min Byeong-deok tarafından tanıtılan “Dijital Varlık Temel Yasası” tasarısı, ülkede dijital varlıkların kapsamlı biçimde regüle edilmesini öngörüyor. Temmuz 2024’te yürürlüğe giren Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası’nın üzerine inşa edilen bu yeni çerçeve, yatırımcı güvenliğinin yanı sıra piyasa işleyişine dair sistematik düzenlemeleri de kapsıyor.

Tasarı kapsamında stablecoin ihraççılarına lisans zorunluluğu getirilirken, minimum 500 milyon Kore wonu (yaklaşık 367 bin dolar) öz sermaye şartı aranacak. Ayrıca dijital varlıklarla ilgili hizmet sağlayıcıların düzenlenmesi ve doğrudan devlet başkanına bağlı bir Dijital Varlık Komitesi kurulması hedefleniyor. Bu adım, Güney Kore’nin sektörde liderlik iddiasını güçlendirme amacını yansıtıyor.

Teknik Görünüm: Bitcoin, Ethereum ve XRP'de Kritik Seviyeler

Bitcoin (BTC/USDT):

Gün içinde 110.500 doları test eden Bitcoin, şu sıralar 109.200 dolar civarında yatay seyrediyor. 105.437 dolar seviyesi güçlü bir kısa vadeli destek olarak öne çıkarken, 112.000–114.000 dolar aralığı direnç bölgesi olarak dikkat çekiyor. Funding oranı +0.0045 ile sınırlı pozitif sinyaller veriyor.

Ethereum (ETH/USDT):

Ethereum, 2.483 dolardan toparlanarak 2.720 doları gördü. Şu anda 2.665 dolar seviyesinde işlem görüyor. 2.600–2.650 dolar bandı kritik bir destek/direnç eşiği. Funding oranı +0.0088 ile güçlü alım eğilimine işaret ediyor.

Ripple (XRP/USDT):

XRP, 2.2860 dolar seviyesinde işlem görüyor. 2.26–2.30 bandında sıkışma gözlemlenirken, 2.35 ve üzerinde 2.50–2.65 dolar aralığı potansiyel hedefler arasında. Zincir üstü verilerde işlem hacminde artış ve pozitif funding oranı dikkat çekiyor.