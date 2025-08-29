Kart Sayısı 456,7 Milyona Ulaştı

Temmuz itibarıyla Türkiye’de 136,7 milyon kredi kartı, 215,5 milyon banka kartı ve 104,5 milyon ön ödemeli kart bulunuyor. Toplam kart sayısı ise 456,7 milyon adet oldu. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre toplam kart sayısında yüzde 11’lik artış kaydedildi.

Kartlı Ödeme Tutarında Rekor Artış

Temmuz ayında kartlı ödemelerin 1,84 trilyon TL’si kredi kartlarıyla, 306 milyar TL’si banka kartlarıyla, 12,8 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kredi kartı ödemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 arttı.

Banka kartı ödemeleri yüzde 59 artış gösterdi.

Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise yüzde 53 düşüş yaşadı.

İşlem Adedi 1,8 Milyara Çıktı

Kartlarla yapılan işlem adedi, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 12 artarak 1,8 milyar adede ulaştı.

Kredi kartı işlemleri: 1,05 milyar adet (yüzde 13 artış)

Banka kartı işlemleri: 697,6 milyon adet (yüzde 25 artış)

Ön ödemeli kart işlemleri: 51 milyon adet (yüzde 55 düşüş)

İnternetten Kartlı Ödemeler Yükselişte

E-ticarette kartlı ödemeler hız kesmedi. Temmuz ayında internetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artarak 678,4 milyar TL oldu. İnternetten yapılan işlemlerin toplam içindeki payı yüzde 31’e yükseldi. Ancak işlem adetinde sınırlı bir artış görüldü; internetten ödeme adedi yüzde 5 artışla 233 milyon oldu.

Temassız Ödemeler Yaygınlaşıyor

Temassız ödemeler hem adet hem de tutarda güçlü büyüme kaydetti.