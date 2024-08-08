Yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybeden ve bireysel kredi ve kredi kartlarına yüklenenler borçlarını ödemekte güçlük yaşıyor. Başta kredi kartı borçları olmak üzere tüketici borçlarında patlama yaşandı. Yüksek faizler kaynaklı borç çevirme zorlaşınca yasal takibe düşenlerin sayısı da dikkati çekici bir biçimde arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre 2023 Ocak-Haziran döneminde 379 bin 591 olan bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 70 artarak 645 bin 474’e çıktı.

Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal edenlerin sayısı da yüzde 34 artarak 399 bin 377’den 536 bin 20 kişiye ulaştı.

Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğrayanlar ise yüzde 43 artarak toplam 891 bin kişiyi buldu. Geçen yılın haziran ayında 118 bin 362 olan yasal takibe intikal edenlerin sayısı bu yıl aynı ayda 213 bin 989 oldu. Bu kişilerin 118 bin 855'i bireysel kredi borcunu ödemeyen, 142 bin 28'i bireysel kredi kartı borcunu ödemeyenlerden oluştu.