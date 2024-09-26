Yeni araçlar, Ford Trucks’un bayisi Çetaş Otomotiv’den düzenlenen törenle teslim alındı. Bu teslimatla birlikte KRE Kare Lojistik’in toplam araç sayısı 80’e ulaştı.

KRE Kare Lojistik Genel Müdürü Berk Yalçınkaya, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu anlamlı günde burada olmaktan ve iş ortaklığımızı taçlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 34 yıldır taşımacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 1990’da başlayan yolculuğumuzda, filo yapımız sürekli olarak artarak güçlendi. Sektördeki başarımız, işe bakış açımız, ilkeli duruşumuz ve yenilikçi çalışmalarımızın bir sonucudur. İnsan kaynağımıza ve ekipmanlarımıza yaptığımız yatırımlar, hizmet kalitemizin temelini oluşturuyor. Bugün filomuza eklediğimiz yeni F-MAX araçlarla, müşterilerimize kaliteli ve üst düzey hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ford Trucks ve Çetaş Otomotiv ile olan iş ortaklığımızın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyor, Çetaş Otomotiv’e bu süreçte gösterdikleri dürüst ve düzgün hizmet anlayışları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Çetaş Otomotiv Satış Yönetmeni Hakan German da tören sırasında yaptığı konuşmada, “ KRE Kare Lojistik’in Genel Müdürü Berk Yalçınkaya ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz, güvene ve karşılıklı saygıya dayanıyor. Bu 20 araçlık teslimat, sadece bir ticari işlem değil, aynı zamanda markalarımızın güçlü iş birliğini ve güvenini de simgeliyor. Lüks, konfor, güvenlik ve teknolojiyi bir araya getiren Ford Trucks araçlarımızın, KRE Kare Lojistik ailesine hayırlı olmasını diliyoruz. Kendilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.