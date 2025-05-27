Kraliçe II. Elizabeth’in 2022’deki vefatının ardından tahta çıkan ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) kapsamındaki ülkelerde de devlet başkanı unvanına sahip olan Kral Charles, Kanada’nın başkenti Ottawa’daki uluslararası havalimanında Başbakan Mark Carney ve Genel Vali Mary Simon tarafından resmi törenle karşılandı.

Ziyaret, Kral Charles’ın Kraliçe Camilla ile birlikte geçen yıl taç giymesinin ardından Kanada’ya gerçekleştirdiği ilk resmi seyahat olma niteliğini taşıyor.

Parlamento’da 47 Yıl Sonra Tahttan Konuşma

Ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri, Kral Charles’ın Kanada parlamentosunun açılış oturumunda yapacağı konuşma olacak. Kraliçe Elizabeth’in 1977’deki Senato konuşmasından bu yana Kanada parlamentosunda monarşi lideri tarafından yapılacak ilk resmi hitap olması açısından bu konuşma tarihî önem taşıyor.

Parlamento binasında, Kral Charles’ın meclis başkanının arkasında yer alan, kral ve kraliçeye ayrılmış özel tahtta oturarak konuşmasını yapması bekleniyor. Kral’ın tahttan yapacağı konuşmanın Kanada hükümetinin önümüzdeki dönem planlarını yansıtacağı bildirildi.

Halkla Buluşma ve Simgesel Etkinlikler

Ziyaret programı yalnızca resmi temaslarla sınırlı kalmıyor. Kral ve Kraliçe, Kanada halkıyla buluşmak üzere çeşitli etkinliklere katılacak. Ağaç dikim töreni, süvari eşliğinde faytonla parlamentoya geçiş ve resmi kabul gibi simgesel ve halkla iç içe programlar da ziyaret kapsamında yer alıyor.

Trump’ın Sözleri Ziyareti Tetikledi

Ziyaretin ardındaki diplomatik arka plan ise oldukça dikkat çekici. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik ekonomik yaptırımları ve ülkeyi ABD’ye “51. eyalet” olarak katma yönündeki açıklamaları Kanada’da büyük tepki topladı. Trump, ABD'nin Kanada'dan gelen ürünlere ihtiyacı olmadığını, Kanada’ya sadece iyi niyetle alım yaptıklarını ifade ederek bu durumun artık sürdürülemez olduğunu savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Kanada Başbakanı Mark Carney, Kral Charles’ı ülkeye davet etti. Carney, yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret yalnızca tarihsel bir gelenek değil, aynı zamanda anayasal monarşimizin ve ulusal kimliğimizin kararlılıkla sürdüğünün göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Kanada Satılık Değil” Mesajı

İngiliz medyasına göre, Kral Charles’ın ziyareti, Trump’ın iddialarına diplomatik bir yanıt olarak da okunuyor. Ziyaret ile birlikte Kanada'nın bağımsız ve egemen bir devlet olduğu, dünya sahnesindeki yerinin sağlam temellere dayandığı ve dış baskılara boyun eğmeyeceği mesajı net bir şekilde veriliyor.

İngiliz Kraliyeti'nin desteğiyle Kanada, hem iç politikada birlik mesajı verirken hem de uluslararası alanda egemenliğine yönelik oluşabilecek tehditlere karşı sağlam duruş sergilemiş oldu.