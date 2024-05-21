İş Yatırım halka arz fiyatının altına gelen Koton’da cuma günü de alımlara devam etti.

Halka arzdan bu yana 30 milyon lota yakın alım yapan İş Yatırım cuma günkü seansta da 3 milyon lota yakın alım yaptı.

ALIMLARA RAĞMEN HALKA ARZ FİYATININ ALTINDA

Öte yandan 30.50 TL’den halka arz edilen Koton borsanın rekor yükselişine rağman halen arz fiyatının altında işlem görüyor.

Borsa cuma günü yaklaşık 3.3 ile tarihi rekor kırarken Koton hisse senedi yüzde 2.86 değer yitirdi.

Koton, yüzde 14 kayıpla 28.52 liradan günü kapattı.