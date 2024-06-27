Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelere, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak da katıldı. Kosova Başbakanı Kurti, Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı'nda kapsamındaki üçlü görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya gelmeyi reddetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, “Kurti ile olacak diğer toplantının yapılmadığını sizlere duyurmak isterim. Kurti, benimle görüşmek istemedi ya da görüşmeye cesaret edemedi. Nedenini kendisine sorun. Sebebini Avrupalı yetkililerden duyacağınızı düşünüyorum. Toplantı yapılmadı” dedi.

Muhabirlerin toplantının niçin yapılmadığı ve problemin ne olduğu yönündeki sorusuna Vucic, “Hiç. Adam beni görmek istemedi” diye cevap verdi. Toplantıya üç defa geri döndüğünü ifade eden Vucic, Borrell ve Lajcak'ın kendisine Kurti'nin kendisiyle görüşmeye hazır olmadığını ilettiklerini ve diyaloğun baş müzakereciler üzerinden devam edeceğini bildirdiklerini ifade etti. Sırp lider, “Benimle görüşmek istemedi mi yoksa buna cesaret mi edemedi bilmiyorum. Belki de beni çok iğrenç buluyor Geçtiğimiz hafta Lajcak ile görüştüğüm gibi Borrell ile zaten kendim de görüşebilirdim. Bu kadar uzun yol gitmeme gerek kalmazdı" dedi.

Borrell ile Kosova'daki durumu görüştüklerini söyleyen Vucic, “Görüşmenin devam etmesini bekliyorum, yapılması gereken çok iş var” dedi.



"Kurti, sürecin devamı için üç şart öne sürdü"

Borrell, Kosova Başbakanı Kurti'nin üçlü görüşmeye hazır olmadığını söyledi. Borrell, Kurti'nin normalleşme sürecinin devamı için üç şart öne sürdüğünü açıkladı. Kurti ve Vucic ile ayrı görüşmelerin ardından basına konuşan Borrell, "Sırbistan tarafı görüşmeye hazırdı fakat Kosova tarafı görüşmeye katılmak istemedi. Tango için iki kişi gerekir. Maalesef bugün bir ilerleme sağlanamadı. Başbakan Kurti, normalleşme sürecinin devam etmesi için üç şart öne sürdü. Kendisinden alıntı yapıyorum, birincisi temel anlaşmaların hükümet başkanları tarafından imzalanarak resmilik kazandırılması, ikincisi Sırbistan'ın eski Başbakanı Ana Brnabic'in 13 Aralık tarihli çekince mektubunun geri çekilmesi, üçüncüsü Milan Radoicic ve komutasındaki paramiliter terörist grubun Kosova yargı organlarına teslim edilmesi" dedi.

Her iki tarafın da sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayan Borrell, tarafların anlaşması halinde normalleşme sürecinin daha hızlı ilerleyebileceğini ifade etti.



Banjska saldırısından bu yana görüşme olmadı

Kurti ve Vucic, geçtiğimiz yıl eylül ayında Kosova'nın kuzeyindeki Banjska köyünde bir grup silahlı Sırp tarafından gerçekleştirilen saldırıdan bu yana bir araya gelmedi. Banjska'daki saldırıda Kosovalı Sırp Milan Radoicic liderliğindeki ağır silahlı bir grup, Kosova polisine saldırmış ve bir polisin ölümüne neden olmuştu. Kosova Başbakanı Kurti, saldırının Sırbistan tarafından planlanıp yönetildiğini söylemişti.