Yatılı olarak 4 hafta, gündüzlü olarak 7 hafta sürecek kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğrenilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin nitelikli ve eğlenceli zaman geçirmesi sağlanıyor. Ayrıca hayırseverler tarafından yapılan ikramlar teneffüslerde öğrencilere dağıtılıyor. Kurslarda verilen eğitimin, çocukların küçük yaşlardan itibaren dini eğitim almaları ve ibadet alışkanlıkları kazanmaları açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulanıyor.



Etkinliklerle zenginleştirilen programlar

Kurslar, sadece derslerle sınırlı kalmıyor. Camilerde düzenlenen çeşitli yarışmalar ve etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrendiklerini pekiştirmesini sağlıyor. Özellikle bilgi yarışmaları, Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları ve çeşitli sportif etkinlikler, çocukların büyük ilgisini çekiyor. Yarışmalarda başarılı olan çocuklara çeşitli ödüller veriliyor. Bu ödüller arasında kitaplar, oyuncaklar ve çeşitli eğitim materyalleri yer alıyor.

1 Temmuz pazartesi günü başlayan kursların 16 Ağustos Cuma günü sona ereceği bildirildi.