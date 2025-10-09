Konya'da 2024 yılına ait bireysel gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Listenin zirvesinde ise Beyşehirli hayırsever iş insanı Ali Akkanat yer aldı. Faaliyetlerinden beyan ettiği 26 milyon 136 bin 483 TL vergi ile birinci sıraya yerleşen Akkanat, yalnızca ekonomik gücüyle değil, aynı zamanda toplumsal katkılarıyla da öne çıkıyor.

Almanya'dan Anadolu’ya Uzanan Bir Başarı Hikayesi

Aslen Beyşehirli olan Ali Akkanat, genç yaşta çalışmak için gittiği Almanya'da iş hayatına atıldı. Yurtdışındaki tecrübelerini girişimciliğe dönüştüren Akkanat, uzun yıllar boyunca sanayi, enerji ve turizm alanlarında başarılı yatırımlara imza attı. Almanya'da edindiği vizyonu Türkiye’ye taşıyan Akkanat, farklı sektörlerde kurduğu şirketlerle hem istihdam sağladı hem de ekonomiye önemli katkılar sundu.

Turizm ve Eğitim Alanında Büyük Yatırımlar

Ali Akkanat’ın Türkiye'deki en dikkat çekici yatırımlarından biri turizm alanında oldu. Antalya ve çevresinde hayata geçirdiği otel projeleri, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Öte yandan eğitime verdiği önemle de tanınan Akkanat, kurucusu olduğu vakıf aracılığıyla birçok öğrenciye burs imkânı sağlıyor. Beyşehir’de yaptırdığı okul ve sosyal tesislerle de memleketine olan bağlılığını sürdürüyor.

Sadece Kazanmak Değil, Paylaşmak da Önemli

Kamuoyunda “sessiz hayırsever” olarak bilinen Ali Akkanat, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük etti. Eğitimden sağlığa, çevre projelerinden kültürel çalışmalara kadar birçok alanda destek verdiği projelerle takdir topluyor.

Vergi Listesinin Zirvesinde

Konya'da açıklanan bireysel gelir vergisi sıralamasında birinci olan Ali Akkanat’ı, 23 milyon 404 bin TL ile Ömer Atiker ve 17 milyon 337 bin TL ile Şammas Özdemir takip etti. Listede futbolcular Guilherme Haubert Sitya ve Alassane Ndao gibi spor dünyasından tanınan isimler de yer aldı.