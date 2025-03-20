Meyve Ağaçları İçin Risk Büyük

Konya Ovası’nda mart ayına kadar zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, meyve ağaçlarının erken çiçeklenmesine neden olmuştu. Ancak 19 Mart itibarıyla etkili olan soğuk hava dalgası ve gece saatlerinde meydana gelen don, çiçeklenme dönemindeki ağaçlara büyük zarar verdi. Konya Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Şube Başkanı Burak Kırkgöz, don olayının özellikle Akşehir ve çevresindeki meyve bahçelerinde ciddi kayıplara neden olabileceğini belirtti.

“Mart ayının ortalarına kadar süren sıcak hava dalgası, ağaçların çiçeklenme sürecini erkene çekti. Ancak ani hava değişimi ve don olayı bu çiçekleri kurutabilir. Çiftçilerimiz için ne yazık ki bu süreçte yapılabilecek pek bir şey yok. Çiçeklenmenin tekrarlanması zor olduğu için rekoltede düşüş bekleniyor” dedi.

Hububat Üreticileri İçin Kar Yağışı Bereket Getirdi

Öte yandan, soğuk hava ve kar yağışı hububat üreticileri için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Kırkgöz, “Bu dönemde gelen kar yağışı, özellikle sulama açısından önemli bir avantaj sağladı. Bölgede yer yer 35-40 santimetreye ulaşan kar örtüsü, toprakta yeterli nemlenmeyi sağlayarak hububat tarımına olumlu yansıyacak” diye konuştu.

Tarım Sigortası Hayati Önem Taşıyor

ZMO Konya Şube Başkanı Kırkgöz, çiftçilere TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda bulunarak, “Don olayına karşı çiftçilerimizin bireysel olarak alabileceği bir önlem yok. Ancak tarım sigortası, oluşabilecek zararları en aza indirmenin en etkili yolu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da bu konuda destekleri mevcut. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için tarım sigortasını kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor” dedi.

Üreticiler Endişeli

Konya’daki çiftçiler de hava değişimlerinden dolayı endişeli. Pazarcılık yapan Mustafa Acar, “Havalar sert esiyor, ağaçlar üşür ve çiçekler dökülür. Yapacak bir şeyimiz yok, Allah’tan gelen bir durum” dedi.

Bahçesinde meyve ağaçları bulunan Ramazan Sarıaltın ise “Geçen hafta kısa kollularla dolaşıyorduk, şimdi ise kış geri geldi. Erken çiçek açan ağaçların durumu kötü, meyve fiyatları artabilir” şeklinde konuştu.

Üretici Mehmet Özçiğdem de “Mart ayı sürprizlerle dolu. Bir gün güneş, ertesi gün kar yağıyor. Bu durum çiftçiler için büyük bir risk oluşturuyor” diyerek endişelerini dile getirdi.

Konya’daki tarımsal üreticiler, yaşanan olumsuzluklara rağmen hasat sezonuna umutla bakarken, uzmanlar sigorta yaptırmanın önemini vurgulamaya devam ediyor.