Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Kulu ilçesi Kırkuyu Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken, kısa süren sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremi hisseden vatandaşlar ise çok şiddetli sallandıklarını korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti.

Ankara Valiliği'nden açıklama;

"Saat 15:46’da Konya/Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır."