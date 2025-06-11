Çalıştayda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hazırlanan planın sadece Konya’ya değil, diğer illere de örnek teşkil edeceğini vurguladı. “Amacımız, şehrimizi ziyaret eden insanlara sadece manevi bir deneyim değil, aynı zamanda kültürel, tarihsel ve gastronomik zenginlikler sunarak Konya’yı bütüncül bir turizm markası haline getirmek,” dedi.

"Konya’yı Yaşanabilir Bir Deneyime Dönüştürmek İstiyoruz"

Konya'nın önemli ulaşım hatları üzerinde bulunmasının avantajına dikkat çeken Başkan Altay, “Hazreti Mevlana, elbette şehrimizin en güçlü manevi markası. Ancak ziyaretçilerin Konya’da daha fazla zaman geçirmelerini sağlayacak alternatif deneyimler sunmalıyız,” diyerek turizm çeşitliliğinin önemine değindi. Çatalhöyük’ten Selçuklu mirasına, Konya’nın binlerce yıllık geçmişiyle yaşayan bir medeniyet olduğunu vurgulayan Altay, “Dünya üzerinde 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilen çok az yer var. Konya bu anlamda istisnai bir şehir” ifadelerini kullandı.

UNESCO ve Yerel Potansiyelin Daha Etkin Kullanılması Gündemde

Konya'nın sahip olduğu UNESCO tescilli değerlerin daha etkin kullanılması gerektiğini dile getiren Başkan Altay, “Çatalhöyük ve Eşrefoğlu Camii gibi tarihi miraslarımız dünya ölçeğinde büyük değer taşıyor. Sema programlarımız ise somut olmayan kültürel miras kapsamında. Tüm bu değerleri sadece birer sembol olarak değil, şehrin turizm ekonomisine katkı sağlayan araçlara dönüştürmeliyiz,” şeklinde konuştu.

Gastronomi, Konya’nın Yeni Turizm Yıldızı

Turizmin yükselen değeri olan gastronomi konusunda da dikkat çekici açıklamalarda bulunan Başkan Altay, “Elbette Konya denince akla ilk gelen Mevlana ve Selçuklu mirası. Ancak ziyaretçilerimize sadece ruhen değil, bedenen de hitap etmeliyiz. Konya mutfağı her geçen gün gelişiyor. Yeni yatırımlar, artan kalite ve hijyen standartları Konya gastronomisini daha çekici hale getiriyor,” dedi.

Konya, Uluslararası Uçuşlarda da Yeni Fırsatlara Hazır

Türk Hava Yolları’nın son dönemde Konya özelinde yaptığı yatırımlara da değinen Başkan Altay, özellikle Amerika kıtasında artan uçuş bağlantılarının Konya için yeni bir kapı araladığını ifade etti. “THY'nin bayrak taşıyıcı rolüyle sunduğu bu fırsatları turizmde katma değere dönüştürmeliyiz,” dedi.

“Konya Artık Gururla Gösterilebilecek Bir Şehir”

Konya’nın altyapı, ulaşım, temizlik ve estetik alanlarında büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Başkan Altay, “Konya artık gelen misafirlere gönül rahatlığıyla gösterilebilecek bir şehir haline geldi. Geniş caddeleri, peyzajı ve huzurlu atmosferiyle farklılaşıyor. Ancak bu başarı, sadece belediyemizin değil, tüm turizm paydaşlarının omuz omuza çalışmasıyla mümkün oldu,” dedi.

Hedef: Memnun Ayrılan Ziyaretçi ve Tüm Şehre Yayılan Ekonomik Katkı

Karatay ve Meram Belediyeleriyle sürdürülen bölgesel projelere de değinen Altay, turizmin merkez dışına yayılması gerektiğini söyledi. “Ziyaretçi memnuniyeti turizmin en temel ölçüsüdür. Otellerden restoranlara, hediyelik eşya satıcılarından rehber hizmetlerine kadar herkesin aynı kalite standardında hizmet sunması gerekiyor. Ancak bu şekilde gelen ziyaretçi memnun ayrılır ve geri döner,” dedi.

Vali Akın: “Bu Plan, Konya’nın Global Turizmdeki Gücünü Artıracak”

Konya Valisi İbrahim Akın da çalıştayda yaptığı konuşmada, Turizm Master Planı’nın Konya'nın geleceğini şekillendirmede çok önemli bir adım olduğunu belirtti. “Bu plan, Konya'nın küresel turizm pazarında daha güçlü bir aktör olmasına katkı sağlayacaktır,” dedi.

Çalıştay; kamu kurumları, akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, Konya’nın 2025-2030 döneminde izleyeceği turizm rotasına yön vermeyi amaçlıyor. Katılımcıların görüş ve önerileriyle zenginleşen çalıştay, Konya’nın turizmde yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dikkat çeken destinasyonlarından biri olmasına yönelik kararlı adımların atıldığını gösteriyor.