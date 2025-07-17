Satışta lider İstanbul

En fazla konut satışı 17 bin 656 adetle İstanbul’da gerçekleşti. Megakenti sırasıyla 9 bin 428 konutla Ankara ve 5 bin 987 konutla İzmir izledi. En az konut satışı ise 38 konutla Ardahan’da kaydedilirken, Bayburt’ta 62, Hakkari’de ise 81 konut el değiştirdi.

6 aylık satışta yüzde 26,9’luk artış

Ocak-Haziran dönemine bakıldığında ise Türkiye genelindeki toplam konut satışı yüzde 26,9 artışla 691 bin 893 oldu. Bu dönemde hem ilk el hem de ikinci el konut satışlarında yükseliş dikkat çekti.

İpotekli satışlarda büyük sıçrama

Haziran ayında ipotekli (krediyle) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artarak 14 bin 484’e yükseldi. Bu satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 13,4’ünü oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 100,5’lik artışla 103 bin 90’a ulaştı.

İpotekli konutların 3 bin 384’ü Haziran ayında, 24 bin 446’sı ise yılın ilk yarısında ilk el satış olarak gerçekleşti.

İkinci el satışlar yine önde

Haziran ayında 74 bin 154 adetle ikinci el konutlar, toplam satışların yüzde 68,8’ini oluşturdu. İkinci el satışlar geçen yıla göre yüzde 37,6 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise ikinci el konut satışları yüzde 30,3 artışla 484 bin 269 oldu.

Yabancıya satışta sınırlı artış

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak bin 565 oldu. Bu satışların en çok gerçekleştiği iller Antalya (603), İstanbul (521) ve Mersin (128) olarak sıralandı.

Ancak yılın ilk yarısında yabancılara yapılan toplam satış yüzde 10,6 azalarak 9 bin 354’e geriledi.

Ruslar zirvede, Ukraynalılar ve İranlılar takipte

Haziran ayında en çok konut alan yabancı uyruklular Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Ruslara 326 konut satışı yapılırken, Ukrayna vatandaşları 111, İran vatandaşları ise 109 konut aldı.