Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Achievement in Customer Excellence (A.C.E Awards) ödülleri sahiplerini buldu. 45 yıllık tecrübesiyle, Türkiye’nin en köklü mobilya ve yatak markalarından biri olan Konfor Mobilya, mobilya kategorisinde, ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Gold Ödülü’nü kazandı. 59 farklı sektörde 1 buçuk milyon anketle, hem nicel hem de nitel analizlerin birleştirilmesi, müşteri şikâyetlerinin ve geri bildirimlerinin derinlemesine incelemesi sonucunda verilen 10. Şikayetvar A.C.E. Awards’ta Konfor Mobilya, ‘müşteri memnuniyetini en iyi yaşatan’ 100 marka içinde ön sıralarda yer aldı.

“En önemli önceliğimiz tüketici memnuniyeti”

Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli üretim anlayışıyla modayı ve yalınlığı fonksiyonel bir sadelik içinde tüketicilere sunmayı hedefleyen Konfor Mobilya için müşteri memnuniyetinin en önemli önceliklerden biri olduğunu söyledi. Bu nedenle 2024’ü ‘Tüketici Memnuniyet Yılı’ ilan ettiklerini söyleyen Can, “Uzun yıllardır tüm faaliyetlerimizde özenle sürdürdüğümüz kalite ve tüketici odaklı yaklaşımımızın meyvelerini topluyor olduğumuzu görmekten dolayı çok mutluyuz. Müşterilerimizin markamızdan beklediği ana faydayı onlara sunduğumuzu, satış sonrası hizmet anlayışımızın markamıza kazandırdıklarını bu ödülle birlikte bir kez daha görüyoruz” dedi. Konfor Mobilya’nın tüm başarılarında olduğu gibi, bu ödülü kazanmasında da Konfor Mobilya’nın her bir çalışanının büyük payı olduğunu ifade eden Can, “Üstün gayretleriyle markamızı başarıdan başarıya taşıyan tüm çalışanlarımıza ve bu ödül programı kapsamındaki anketlere katılarak markamız hakkında olumlu görüşler sunan tüm müşterilerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.