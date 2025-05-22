Türkiye’nin otomotiv sektöründeki öncü markalarından Koluman, 60. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya Gaziantep’te başladı. Zeugma Mozaik Müzesi’nin tarihî atmosferinde gerçekleşen bu özel gece, Koluman’ın 60 yıllık yolculuğunu anmak ve bu yolculuğa katkı sunanlarla birlikte geleceğe dair yeni bir sayfa açmak için anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in de katıldığı gecede, Koluman ve Saltık aileleri; çalışanları, iş ortakları, dostları ve sanat dünyasından isimlerle bir araya geldi. Fatma Şahin yaptığı konuşmada, Koluman’ın şehre kazandırdığı yatırımlar için teşekkür ederken, şirketin uzun soluklu vizyonuna ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katkıya vurgu yaptı.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yolculuğumuzda 60 yılı geride bırakırken, hâlâ aynı heyecanı, aynı sorumluluğu taşıyoruz. Bugün burada birlikte olmak, birlikte başarmanın, birlikte büyümenin, aile olmanın kıymetini yeniden hissetmek demek. Yol arkadaşlığı yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”

Gecede konuşma yapan aile üyeleri kuruluş yıllarındaki ilk adımlardan bugüne kadar geçen sürede şirketin değişimini ve vizyonunu anlattı.

Resepsiyonun ardından, Musicandle iş birliğiyle düzenlenen klasik müzik konseri ise geceye sanatla taçlanan bir final sundu. Mumlar eşliğinde gerçekleşen bu özel performans, davetlilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Sanatın, tarihin ve dostluğun bir araya geldiği bu anlamlı gece, Koluman’ın kültürde, toplumsal bağlarda ve değer üretiminde de ne denli güçlü bir kurum olduğunun altını çizdi.

60. Yıl Kutlamaları Türkiye Genelinde Devam Edecek

Koluman, 60. yılı vesilesiyle yalnızca Gaziantep’te değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de etkinlikler düzenleyerek büyük ailesiyle bu gururu paylaşmaya devam edecek. Şirketin 60. yıla özel tasarladığı bu etkinlik serisi, üretim kültürünü sanatla, kurumsal hafızayı toplumsal değerlerle buluşturmayı amaçlıyor.