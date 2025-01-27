Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin sınır dışı etme uygulamalarını kınayarak, göçmenlere suçlu gibi muamele edilmemesi gerektiğini ifade etti. Petro, “ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu gibi davranamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. ABD, göçmenleri kabul etmemizden önce onlara saygılı bir muamele protokolü oluşturmalıdır” dedi. Ayrıca, Kolombiya’da göçmenlik statüsüne sahip olmayan 15 bin 660 ABD vatandaşı bulunduğuna dikkat çekti.

Trump’tan Gümrük Vergisi ve Yaptırım Tehdidi

Trump, Kolombiya'nın kararına sert tepki göstererek, “Kolombiya’ya inişine izin verilmediği belirtilen iki sınır dışı etme uçağında çok sayıda yasa dışı suçlu bulunuyor. Bu emir, Kolombiya’nın sosyalist Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından verilmiştir ve ulusal güvenliği tehlikeye atmaktadır” dedi.

Trump, Kolombiya aleyhinde acil misilleme tedbirleri alacağını vurgulayarak, “ABD’ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak ve bu oran bir hafta içinde yüzde 50’ye yükselecek. Kolombiya hükümet yetkililerine seyahat yasağı ve vize iptali uygulanacak. Ayrıca, Kolombiya hükümetindeki tüm parti üyeleri ve destekçilerine vize yaptırımları getirilecek” ifadelerini kullandı.

Trump, bu tedbirlerin sadece bir başlangıç olduğunu ve Kolombiya hükümetinin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Meksika da Benzer Bir Reddetme Gerçekleştirdi

Geçtiğimiz hafta, Meksika da düzensiz göçmenleri taşıyan bir ABD askeri uçağının iniş talebini reddetti. Ayrıca, Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Brezilyalı göçmenlerin sınır dışı edildikleri sırada “aşağılayıcı muameleye” maruz kaldıklarını ifade ederek bu uygulamayı kınadı. Öte yandan, ABD, Guatemala’ya da her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki uçuş düzenlemişti.