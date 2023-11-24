Bölgede faaliyet gösteren lojistik firmalarının ve ağır vasıta şoförlerinin yoğun ilgisine sebep olan etkinliğe, yağmurlu hava koşullarına rağmen katılımın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Etkinlikte katılımcılara Koçaslanlar Otomotiv Edirne şube de, Renault Trucks modelleri ve Tırsan Şasi Üzerine PAKCS Kapaklı Damper tanıtıldı.

Koçaslanlar Otomotiv; İstanbul/Hadımköy, İstanbul/Orhanlı, Bursa, Kocaeli ve yakın zamanda hizmete sunmuş olduğu Edirne/Keşan bayilik noktaları ile Renault Trucks markasının tüm satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, finasman ve 24 saat servis ağı seçenekleriyle müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet portföyü sunmaktadır.

“YÜKSEK KALİTE HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Geçen yıl hizmete girmiş olan Edirne şubesi ile müşterilerine çeyrek asırdır sunmuş oldukları en iyi ürün ve yüksek hizmet kalitesi standartlarını daha da üst noktalara taşıdıklarını vurgulayan Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, “Koçaslanlar Otomotiv olarak, geçtiğimiz yıl hizmete sunmuş olduğumuz Edirne Keşan şubemiz ile maden taşımacılığından, yurtiçi dağıtımına, proje nakliyelerinden ağır yük nakliyelerine kadar geniş bir yelpazede önemli taşıma faaliyetlerinin yürütüldüğü bu bölgede gücümüzü daha da artırdık. Biz de Koçaslanlar Otomotiv ve Renault Trucks ailesi olarak kullanıcıları için en ideal ürün portföyünü ve satış sonrası hizmet desteğini bölgedeki taşımacılık profesyonellerine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÇOK DAHA ÜST NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ”

Gerçekleştirmiş oldukları tanıtım etkinliği ile taşımacılık sektörü ile buluşan ve müşterileri ile ilişkilerini ilerlettiklerinden bahseden Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer, “Bugün, bölgemizdeki lojistik şirketleri ile ilişkilerimizi ilerletmek ve onlara Edirne şubemiz ile hizmetlerimizi daha iyi tanıttığımız, tanıtım etkinliğine imza attık. Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerden, hizmet kalitemizden ve geniş ürün yelpazemiz hakkında kendilerini bilgilendirirken, müşteri memnuniyetini çok daha üst noktalara taşımak amaçlı kendilerinin bizlerden talep ve beklentilerini aldık. Katılan herkese ve kendileriyle birlikte güçlü ve büyük bir aile olduğumuz, işletmelerimizin en değerli kaynağı olan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.